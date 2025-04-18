Muğla'nın Satranç Takımları Başarıya Doymuyor - Son Dakika
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Muğla'nın Satranç Takımları Başarıya Doymuyor

Muğla\'nın Satranç Takımları Başarıya Doymuyor

Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda U-12 takımı şampiyon, U-18 takımı ise ikincilik elde etti. U-18 takımı, Türkiye Satranç Şampiyonası'na katılmak üzere Karaman'a gidecek.

18.04.2025 12:19  Güncelleme: 12:21
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Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün U-12 takımı İl Şampiyonu, U-18 takımı ise İl İkincisi oldu. U-18 Kategorisinde yarışan 4 sporcu Karaman'da düzenlenen Takımlar Türkiye Satranç Şampiyonası'na katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 12-13 Nisan'da Menteşe KYK Yurtları Satranç Salonu'nda düzenlenen Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda mücadele eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı.

Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım İl Birinciliği Satranç Turnuvası U-12 Kategorisinde 7 takım, U-18 Kategorisinde 5 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden 8 sporcu mücadele etti.

Büyükşehir sporcuları U-12 kategorisinde il şampiyonu oldu

U-12 Kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Ayaz Tufaner, İsmail Deniz Kalender, Nadir Mert Uyum ve Kerem İzmirlioğlu'ndan oluşan takım İl Şampiyonu oldu.

U-18 sporcuları Türkiye Satranç Şampiyonası'na katıldı

U-18 Kategorisinde ise Kağan Torun, Ali Doruk Yüksel, Furkan Allı ve Ilgın Uçar'dan oluşan takım İl İkincisi oldu. U-18 Kategorisinde mücadele eden sporcular 18- 23 Nisan 2025 tarihleri arasında Karaman'da düzenlenen Takımlar Türkiye Satranç Şampiyonası'na katıldı.

Başkan Aras: "Sporcularımız gurur verici bir başarıya daha imza attı"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Küçükler ve Yıldızlar Takım İl Birinciliği Satranç Turnuvası'nda İl Şampiyonu olan U-12 ve İl İkincisi olan U-18 sporcuları ile Antrenör Kutsoy Gökçe'yi başarılarından dolayı kutladı.

Başkan Aras, "Muğla'mız sporcularıyla gurur verici bir başarıya daha imza attı. Küçükler ve Yıldızlar Takım İl Birinciliği Turnuvası'nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'müzün U-12 takımı İl Şampiyonu, U-18 takımımız ise İl İkincisi olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı.

Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. Karaman'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da Muğla'mızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, onların sporla, sanatla ve bilimle büyümesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'nın Satranç Takımları Başarıya Doymuyor - Son Dakika

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