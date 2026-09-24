Muğla Sıtkı Koçman Üniv.\'de hemşirelik 4. sınıflara hastane oryantasyonu düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerine, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında alacakları klinik uygulama dersi öncesinde "Hastane Oryantasyon Eğitimi" verildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Klinik Uygulamaları dersi koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Derya Demir Uysal koordinasyonunda düzenlenen eğitim programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrenciler ve eğitimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, öğrencilerin klinik uygulamalara ve hastane ortamına uyumlarının kolaylaştırılması amacıyla çeşitli başlıklarda bilgilendirme yapıldı. Eğitim kapsamında hastanenin genel işleyişi ve tanıtımı, hasta güvenliği, kesici ve delici alet yaralanmalarının önlenmesi, enfeksiyon kontrol önlemleri, el hijyeni ve izolasyon uygulamaları ele alındı.

Hastanenin Eğitim Birimi tarafından hastane tanıtımı ve klinik uygulamalara ilişkin genel bilgiler aktarılırken, psikolog tarafından öğrencilere iletişim becerileri konusunda eğitim verildi. Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği tarafından ise enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeninin önemi ve izolasyon önlemleri anlatıldı.

Eğitim programında ayrıca İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimleri tarafından iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları, çalışan sağlığı ve güvenliği ile çalışan hakları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Çevre ve Atık Birimi tarafından gerçekleştirilen eğitimde ise tıbbi atıkların yönetimi, sıfır atık ve geri dönüşüm süreçleri ile atıkların doğru şekilde ayrıştırılması konularında öğrencilere detaylı bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen oryantasyon eğitimiyle, hemşirelik bölümü 4. sınıf öğrencilerinin klinik uygulama sürecine bilinçli ve güvenli bir şekilde başlamaları, hastane işleyişine uyum sağlamaları ve uygulamalar sırasında karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık kazanmaları hedeflendi.