Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde İleri Robotik Proje Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde İleri Robotik Proje Şenliği Düzenlendi

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi\'nde İleri Robotik Proje Şenliği Düzenlendi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde Deneyap Teknoloji atölyeleri tarafından ileri robotik proje şenliği düzenlendi. Şenlikte öğrenciler, insansı robot yaparak geliştirdikleri çözümleri sergileyerek heyecanlı bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Toplamda 25'ten fazla projenin sergilendiği etkinlikte renkli anlar yaşandı.

22.04.2024 16:15
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi2nde Deneyap Teknoloji atölyeleri ileri robotik proje şenliği düzenlendi.

Her ilde hayata geçen ve Muğla'nın Menteşe İlçesi Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitimi olan 'İleri Robotik' eğitimi tamamlanarak dönem sonu proje şenliği düzenlendi. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi'nde düzenlenen proje şenliğine aileler, öğrenciler ve Gençlik çalışanları katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde İleri Robotik Eğitim dönemi sona erdi. Öğrenciler, 12 haftalık bu dönemde ileri robotik alanında temel eğitim aldı. Ortaokul ve lise düzeyindeki gençler çok amaçlı spor salonunda düzenlenen proje şenliği ile "insansı robot" çalışmaları yaparak kendi grupları arasında tatlı bir yarışma heyecanı yaşattı. Proje şenliği olarak adlandırılan etkinlikte öğrenciler, insansı robot yaparak geliştirdikleri çözümleri sergileyerek robotlar arası heyecanlı yarışa ev sahipliği yaptı. Toplamda 25 ten fazla projenin sergilendiği şenlikte renkli anlar ortaya çıktı.

Proje şenliğinde konuşma yapan Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Oktay Tavas" Deneyap Teknoloji atölyeleri çerçevesinde öğrencilerimizle birlikte bugün burada yapmış oldukları çalışmaları görmek bizleri çok mutlu etti. Yoğun bir eğitim sürecinden sonra bilgi ve teknoloji bir araya getirerek özverili çalışmalarda bulunan öğrencilerimizi ve eğitmenlerimizi kutluyorum. Deneyap Teknoloji atölyeleri sanayi ve teknoloji bakanlığı T3 Vakfı ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ortak çalışması olarak çalışmalarımız devam ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmalarımıza desteğini esirgemeyen Valimiz Dr. İdris Akbıyık ve İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz Muzaffer Akgül'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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