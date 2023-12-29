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Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Yeni Yıl Mesajı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yayımladığı yeni yıl mesajında 2023 yılında yaşanan doğal afetlerin ve coğrafyamızda meydana gelen hadiselerin herkesi derinden etkilediğini belirtti. Vali Akbıyık, devlet ve milletin el ele, omuz omuza vererek bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılının, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü bir başlangıç olduğunu ve ülkemizin her geçen gün büyüyüp geliştiğini vurguladı. Vali Akbıyık, yeni yılda da ilin ve ülkenin daha müreffeh bir geleceğe taşınması için çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık\'tan Yeni Yıl Mesajı
29.12.2023 - 11:36,  Güncelleme: 11:37
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Muğla Valisi İdris Akbıyık yayımladığı yeni yıl mesajında 2023 yılında yaşanan doğal afetler ve coğrafyamızda meydana gelen hadiselerin herkesi derinden etkilediğini belirtti.

Vali Akbıyık mesajında, "Yaşanan tüm badirelerin devlet, millet el ele, omuz omuza vererek güçlü bir şekilde üstesinden geliyoruz. İnanıyorum ki tarihin her döneminde olduğu gibi ülkemizin gücünü, yardımseverliğini ve dayanışma ruhunu tüm dünyaya gösteren aziz milletimiz, bundan sonra da aynı kararlılıkla kenetlenmeye devam edecektir. 2023 yılı aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını geride bırakıp, yeni yüzyılına adım attığımız bir yıl oldu. Cumhuriyetimizin 100. Yılını tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'mızda da 7'den 70'e büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ülkemizi asırlık hedeflerine taşıyacak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü bir başlangıç yapmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Devletimizin her sektörde üretimi ve istihdamı arttırmak, yatırım ortamlarını iyileştirmek üzere uygulamaya koyduğu teşviklerle hem ülkemiz hem de ilimiz her geçen gün daha da büyümekte ve gelişmektedir. Bu kapsamda ilimizi ve ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacak, gücüne güç, değerine değer katacak çalışma ve yatırımları hayata geçirmek ve her alanda kapsayıcı kamu hizmetlerini etkin bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için tüm kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde yürütmüş olduğumuz çalışmalarımız yeni yılda da artarak devam edecektir. Bu vesileyle, 2024 yılının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış, huzur ve refah getirmesini diliyor, Muğlalı hemşehrilerimizin, mesai arkadaşlarımın ve yeni yılı ilimizde geçiren konuklarımızın yeni yıllını en kalbi duygularla kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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