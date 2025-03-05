Muğla ve Antalya, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika
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Muğla ve Antalya, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Muğla ve Antalya, ITB Berlin Turizm Fuarı\'nda Tanıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya'daki ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Muğla'nın turizmini tanıttı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte fuarda Türkiye'nin önde gelen turistik şehirleri olan Muğla ve Antalya'nın kültürel ve doğal zenginlikleri katılımcılara sunuldu.

05.03.2025 18:38  Güncelleme: 18:41
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Almanya'da gerçekleştirilen Berlin Turizm Fuarı'na katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın turizmini tanıttı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı'nda turizmin iki önemli şehirleri olan Muğla ve Antalya'yı tanıttı. 59 yıldır yapılan ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı, 4-6 Mart tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de Messe Berlin fuar alanında gerçekleşti. Fuarda Türkiye'nin önde gelen turizm şehirlerinden Muğla ve Antalya da tanıtıldı. ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'na seyahat acenteleri, otel zincirleri, tur operatörleri, destinasyon yönetim şirketleri, turizm teknolojileri ve diğer ilgili hizmet sağlayıcılar katılım sağlıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in katıldığı fuarda Türkiye'nin turizmde ilk üçte olan Muğla ve Antalya'yı katılımcılara tanıttı. Fuar Muğla ve Antalya'nın kültürel ve doğal zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak ve sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda yeni fırsatlar oluşturmak açısından büyük önem taşıyor.

ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı için Almanya'da bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek önemli ziyaretlerde bulundu. İki büyükşehir belediye başkanı Türk-Alman Kardeş Kentler Federasyonu ile Türk Alman İş İnsanları Birliği yönetici ve üyelerini ziyaret ederek şehirlerini anlattı.

"Kentlerimizi uyum içerisinde tanıtıyoruz"

Fuara katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Türkiye'nin turizmde söz sahibi olan kentlerinden Muğla ve Antalya için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile uyum içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'nın şehirlerimizin tanıtımı için öneminin farkındayız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile birlikte kentlerimizde yaptığımız çalışmaları ve projelerimizi tanıttığımız verimli bir süreç geçirdik. Ayrıca iş birlikleri için önemli temaslarda bulunduk. Bu temasların kentlerimizin ekonomisine olumlu dönüşleri olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin turizminde ilk üçte yer alan Muğla ve Antalya için Büyükşehir Belediye Başkanları olarak birlikte projeler üretmeye, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. ITB Fuarı'nda birlikte ülkemizi temsil ettiğimiz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla ve Antalya, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı - Son Dakika

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