Muğla yerel haberleri... Avustralyalı gezginler, 107 gün sonra Bodrum'a ulaştı - Son Dakika
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Muğla yerel haberleri... Avustralyalı gezginler, 107 gün sonra Bodrum'a ulaştı

12.10.2022 00:58
Muğla yerel haberleri... Avustralyalı gezginler, 107 gün sonra Bodrum'a ulaştı

Muğla bölgesinden gelen habere göre Geçen 24 Haziran'da Fransa'dan bisikletleri ile yola çıkan emekli pilot Chris Teale ve eşi Celia Teale, 107 günün sonunda Bodrum'a ulaştı.

Geçen 24 Haziran'da Fransa'dan bisikletleri ile yola çıkan emekli pilot Chris Teale ve eşi Celia Teale, 107 günün sonunda Bodrum'a ulaştı. Çift, seneye tekrar Türkiye'ye gelip güney kesimlerde bisiklet turu yapacak.

İngiltere'de doğan ve 32 yıl önce Avustralya'ya taşınan pilot 62 yaşındaki Chris Teale ve eşi 61 yaşındaki Celia Teale, pandemi döneminde Chris Teale'in emekli olmasından sonra denizaşırı ülkelere gitmeyi planladı.

ABD, Meksika, İngiltere'yi gezen çift, bisikletle Avrupa turu yapmak istedi. 24 Haziran'da Fransa'dan tura başlayan ikili, Avrupa turunun ardından Türkiye'ye geldi. 40 yıl önce evlenen ve 3 çocukları bulunan Teale çifti, son durakları Bodrum'a ulaştı. Türkiye'nin doğal güzelliklerine hayran kalan çift, seneye Türkiye'nin güney bölgelerini bisikletle gezecek.

Bugün öğle saatlerinde bisikletleri ile Bodrum'a giriş yapan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İngiltere'de doğduklarını fakat 32 yıl önce Avustralya'ya taşındıklarını dile getiren emekli pilot Chris Teale, "Pandemi döneminde evde kapalı kalmaktan sıkıldık ve denizaşırı ülkelere gitme kararı aldık. Sydney'den Havai, Los Angeles, Mexico City, Miami ve Londra'ya uçtuk. Londra yakınlarında 2 bisiklet aldık. Feribotla Fransa'ya geçtik. Avrupa'da bisiklet turu yapmak için yola çıktık. Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Slovakya Karadeniz'e ulaştığımızda güneye inmeye karar verdik. Sonunda favori ülkemiz Türkiye'ye ulaştık. İstanbul'a ulaştığımızda bisikletleri bırakıp İstanbul'u yürüyerek gezdik. Sıcakkanlı Türk vatandaşlarla tanıştık. Hepsi çok sıcakkanlıydı. Türkiye'de hep sıcakkanlı karşılandık. Herkes yardıma ihtiyacınız var mı, yemek yediniz mi diye sordular. Sonunda Bodrum'a ulaştık" dedi.

6 bin kilometre pedal çevirdiler

Fransa'dan 24 Haziran'da yola çıktıklarını söyleyen Chris Teale, "Yaklaşık 4 ay boyunca 6 bin kilometre pedal çevirdik. Buradan sonra bisikletlerimizle birlikte Londra'ya uçacağız. Ardından Avustralya'ya gideceğiz. Seneye tekrar bisikletlerimizle Türkiye'ye gelip Türkiye'nin güney kısmını bisikletlerimizle gezeceğiz. İnsanlar çok iyi, hava çok çok güzel, fiyatlar çok uygun, yemekler çok güzel" diye konuştu.

Yolculukları boyunca küçük oteller ve kiraladıkları evlerde kaldıklarını ifade eden Chris Teale, "Avrupa bisiklet rotası, çok güzel ama ben bisiklet tutkunlarını Türkiye'ye davet ediyorum. Bisiklet turu için çok iyi" dedi.

Yolculuklarının en güzel kısmının Türkiye olduğunu ifade eden Celia Teale ise, "Yolculuğumuz Türkiye'de her geçen gün daha da güzelleşti. Daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiştim. İlk defa geldim. Bir daha gelmek istiyorum. Türkiye'nin her yerini görmek istiyorum. Yolculuk benim için zor geçmedi. Bu tur için daha önceden antrenman yapmanıza gerek yok. Sadece bisiklete binip yola çıkmak yeterli" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Fransa, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla yerel haberleri... Avustralyalı gezginler, 107 gün sonra Bodrum'a ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla yerel haberleri... Avustralyalı gezginler, 107 gün sonra Bodrum'a ulaştı - Son Dakika
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