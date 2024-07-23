Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılında gazileri adaya gönderdi

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20 Temmuz 1974 yılında Kıbrıs'a barış ve huzur getirmek için düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılı farklı etkinliklerle kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıbrıs'a barış getirmek için 1974 yılında Muğla'dan Kıbrıs'a giden 13 gaziyi Barış Harekatının 50.yılında adaya gönderdi. Türkiye genelinden 174 Kıbrıs Gazisinin katıldığı ziyarette Kıbrıs'a barış getirmek için bundan 50 yıl önce adaya çıkan gaziler tekrar aynı topraklarda buluştu. Kıbrıs Barış Harekatının 50.yılı için düzenlenen törenler için Lefkoşa'da bir araya gelen gaziler 14. Zırhlı Tugay Topçu Tabur Komutanlığı'nı ziyaret ettiler ve Girne'de Türk Yıldızları'nın gösterisini birlikte izlediler.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatına katılan 1931 doğumlu Kıbrıs Gazisi Mustafa Yılancı'yı evinde ziyaret etti. Kıbrıs Barış Harekatına kıdemli başçavuş olarak katılan Mustafa Yılancı 1974 yılında zor bir dönemde adaya çıktıklarını, kendisinin karargahta görevli olduğunu söyledi. Adaya barış getirdikleri için de mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Kıbrıs Gazisi Mustafa Yılancı Başkan Aras'a ziyaretleri için teşekkür etti.

Başkan Aras; "50 Yıl Önce Türk Askeri Kıbrıs'ta barış ve huzuru sağladı"

20 Temmuz 1974 yılında dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafından "Ayşe tatile çıksın" parolası ile başlatılan Barış Harekatı'nın adaya barış getirdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Türk askerinin bundan 50 yıl önce Kıbrıs'ta cesaret ve kahramanlıkla tarih yazdığını ve Kıbrıs Türkleri'nin huzurunu sağladığını belirtti.

Ahmet Aras; "1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 13 kahraman gazimizi barış getirdikleri topraklara gönderdik. Gazilerimiz Barış Harekatı'nın 50.yılı için düzenlenen törenlere katılarak silah arkadaşları ile buluştular. Kıbrıs'a ayak basan askerler arasında Muğlalı hemşehrimiz Mustafa Yılancı'da vardı. Barış Harekatı'nın 50.yılında Muğla'mızın en yaşlı Kıbrıs gazisini evinde ziyaret ederek o günleri birlikte andık. Ülkemizin birliği için canını hiçe sayan tüm kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, Kıbrıs Barış Harekatı ile aday barışı getiren merhum genel başkanlarımızdan, dönemin başbakanı Bülent Ecevit ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi. - MUĞLA