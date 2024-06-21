Muğlalı Gençler Frankfurt'ta Gençlik Değişimi Projesi İçin Yola Çıktı

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DİTİB Frankfurt Merkez Camii ile Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi ortaklığında 22-29 Haziran 2024 tarihlerinde Frankfurt'ta gerçekleştirilecek olan Gençlik Değişimi Projesi'nin ikinci etabı için Muğlalı gençler yola çıktı.

Türkiye ve Almanya arasında gerçekleştirilecek Gençlik Değişimi Projesi ile, iki ülke gençliği arasında kültürel anlayışın arttırılması, karşılıklı saygı ve işbirliğinin teşvik edilmesi hedefleniyor. Bu proje ile gençlerin sosyal, kültürel ve manevi değerler açısından bilgilendirmesi amaçlarken, program kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde okuyan 12 gönüllü genç, gençlik çalışanları ve Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Frankfurt'a doğru yola çıktı.

Programa katılan Yasemin Miski, "Bakanlığımızın bünyesinde gerçekleşen faaliyetlere aktif katılım sağlıyordum. Türkiye-Almanya gençlik değişimine katılmış olmaktan çok mutluyum. Farklı kültürleri görmek, kardeşlik iklimi içerisinde olmak çok güzel. Bizlere bu imkanı tanıyan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Musa Kazım Açıkbaş ve Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürümüz Dr. Oktay Tavas'a teşekkürlerimi sunarım" dedi. - MUĞLA