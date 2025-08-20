Muhammed Abdulkadir Esen 3. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
Muhammed Abdulkadir Esen 3. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Muhammed Abdulkadir Esen 3. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı
20.08.2025 14:24  Güncelleme: 14:31
Gaziantep'te meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Programa birçok basın mensubu ve yakınları katıldı.

Gaziantep'te meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen otobüs kazasında İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte 4'ü sağlık, 3'ü itfaiye personeli olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Muhammed Abdulkadir Esen, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde Şanlıurfa merkez Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

"Üzüntülüyüz, acısı hiç geçmiyor"

İhlas Haber Ajansı Şanlıurfa muhabiri Şinasi İnan, "2022 yılında, tam 3 yıl önce bu gün Muhammet Abdulkadir Esen elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Üzüntülüyüz, acısı hiç geçmiyor. Bugün sevenlerimiz, dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Böyle bir program yapılması beni çok duygulandırdı"

Muhammet Abdulkadir Esen'in babası Cemal Esen de, "Oğlum Muhammet'in 3'üncü ölüm yıl dönümünde basın mensubu arkadaşlarının böyle bir program yapması beni çok duygulandırdı. Basın mensuplarının başından böyle olaylar geçtiğinde meslektaşları tarafından hatırlanması ayrı bir duygudur. Biz de bunu dün gece öğrendik. Bu bizi onurlandırdı. Sahiplenmek ayrı bir duygu. Oğlumun mekanı cennet olsun. Bu organizasyonda emeği olanlardan da Allah razı olsun" diye konuştu.

Programa Muhammet Abdulkadir Esen'in babası Cemal Esen, amcaları, İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Reşat Uzun, Haliliye Belediyesi Basın Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak, GAP Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Canbek, Güneydoğu Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Bayuk, kurumların basın biriminde çalışanlar ile gazeteci meslektaşları katıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhammed Abdulkadir Esen 3. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
13:48
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
SON DAKİKA: Muhammed Abdulkadir Esen 3. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
