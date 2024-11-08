Muhammed\'in Göz Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

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OSMANİYE'de sol göz kapağında düşüklük sorunuyla dünyaya gelen 5 yaşındaki Muhammed Elmevla, göz kapağı kaldırma ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Eren Hüzmeli tarafından gerçekleştirilen cerrahi tekniğin Osmaniye Devlet Hastanesinde ilk kez başarılı bir şekilde uygulandığı kaydedildi.

Doğuştan sol göz kapağında düşüklük sorunu yaşayan Suriyeli Muhammed Elmevla, ailesi tarafından tedavisi için Osmaniye Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine götürüldü. Burada yapılan tetkik ve tedavilerinin ardından nadir görülen 'konjenital ptosis' için ameliyatı kararı verildi. Yaşamsal zorluklar yaşayan Elmevla'ya, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Eren Hüzmeli ve ekibi tarafından başarıyla frontal askılama cerrahisi uygulandı.

Hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Dr. Hüzmeli, "Hastanemiz göz hastalıkları kliniğinde çok çeşitli ameliyatlar yapmaktayız. Bugün de ameliyat çeşitlerimize doğuştan göz kapağı düşüklüğü olan hastamızda frontal askılama cerrahisini de ekleyeceğiz. Osmaniye Devlet Hastanesinde ve bölgede bir ilk olacak bu ameliyatımız" dedi.

HASTALARIN ÇEVRE İLLERE GİTMESİNE GEREK KALMADI

Op. Dr. Eren Hüzmeli, konjenital ptosisin göz kapağının düşmesi anlamına geldiğini belirterek, "Ptosisin bir sürü çeşidi olmakla birlikte bugün yapılan konjenital doğuştan göz kapağı düşüklüğü yani Konjenital Ptosis hastalığıdır. Ptosis hastalığında çok çeşitli cerrahi teknikler olmakla birlikte bunların arasında doğuştan kapak düşüklüğü olanlarda ve görme aksını kapatanlarda göz tembelliğini engellemek için erken müdahale etmemiz ve frontal askılama dediğimiz bir cerrahi yöntemi yapmamız gerekir. Osmaniye'de bu tür bir ameliyatın ilk defa gerçekleştirilmesinin bir parçası olmaktan ekip olarak mutluyuz. Hastanemiz sağlık alanındaki yenilikçi yaklaşımlarımızla, her bir hastamıza daha iyi bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Osmaniye'de bu hastalıktan mustarip hastalarımız artık çevre illere gitmelerine gerek kalmadı. Hastanemizde de başarılı bir şekilde uyguluyoruz" diye konuştu.

Op. Dr. Eren Hüzmeli, hastanın ameliyatının başarılı bir şekilde geçtiğini belirterek, "Servise aldığımız hastamızı bir gün kadar gözlemleyeceğiz. Bir aksilik olmazsa hastamızı taburcu edeceğiz. Artık çok daha iyi bir şekilde göz kapağı kalkmış ve hayat kalitesi artmış bir şekilde olacak" dedi.

Küçük çocuğun ailesi de, çocuklarının sağlığına kavuşması için katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,