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Muharrem Sancaklı Huzurevi Müdürü Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Oldu - Son Dakika
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Muharrem Sancaklı Huzurevi Müdürü Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Oldu

Sezgin Küçüktepe, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü olarak atandı. Devir teslim töreni düzenlendi.

Muharrem Sancaklı Huzurevi Müdürü Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Oldu
23.12.2023 - 13:26,
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DÜZCE(İHA) – Muharrem Sancaklı Huzurevi Müdürü Sezgin Küçüktepe, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü oldu.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın tensipleriyle Düzce İl Müdürlüğüne atanan Sezgin Küçüktepe, Müdürlük görevini Mehmet Uçar'dan devraldı. Sezgin Küçüktepe, Düzce Muharrem Sancaklı huzurevinin müdürü olarak görev yapıyordu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muharrem Sancaklı Huzurevi Müdürü Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Oldu - Son Dakika
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