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Muhtarlardan Özlü'ye ziyaret - Son Dakika

Muhtarlardan Özlü'ye ziyaret

19.02.2022 09:57
Muhtarlardan Özlü'ye ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'mizin gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında gösterdikleri özverili gayretlerinden ötürü muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'mizin gelişimi, değişimi ve dönüşümü noktasında gösterdikleri özverili gayretlerinden ötürü muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şube Başkanı Tacettin Kaval ve Yönetimini Kurulu Üyeleri Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından konuşan Başkan Özlü, "Muhtarlar en ücra köşelere ulaşabilen, devletle halkın arasındaki kılcal damarlardır. Her bir muhtarımız, milletimiz adına çok önemli bir vazifeyi yerine getirmektedir. Bu anlamda muhtarlarımız bizim için önemli. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

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Muhtarlardan Özlü'ye ziyaret Muhtarlardan Özlü'ye ziyaret

Faruk Özlü, Türkiye, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtarlardan Özlü'ye ziyaret - Son Dakika


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