Muhtarların mücadelesi sonuç verdi, yolun yapımı için çalışmalar başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtarların mücadelesi sonuç verdi, yolun yapımı için çalışmalar başladı

20.10.2022 11:55
Muhtarların mücadelesi sonuç verdi, yolun yapımı için çalışmalar başladı

Aydın'ın Köşk ilçesi ile Ödemiş ilçesini birbirine bağlayan Köşk-Ödemiş Karayolu'ndaki sıkıntıların giderilmesi için Ankara'yı mesken tutan 4 muhtarların mücadelesi sonuç verdi.

Aydın'ın Köşk ilçesi ile Ödemiş ilçesini birbirine bağlayan Köşk-Ödemiş Karayolu'ndaki sıkıntıların giderilmesi için Ankara'yı mesken tutan 4 muhtarların mücadelesi sonuç verdi. Yolun genişletilip daha güvenli hale getirilmesi için çalışmalara başlandı.

Aydın'ın en işlek ancak en dar yollarından biri olan ve zaman zaman ölümlü kazaların yaşandığı Köşk-Ödemiş karayolunun genişletilmesi için 1.5 yıldır mücadele veren Güzelköy Muhtarı Mülayim Avcı, Cumaderesi Muhtarı Serkan Baş, Koçak Muhtarı Mehmet Öztürk ve Akçaköy Muhtarı Vedat Kuruş'un girişimleri sonuç verdi. Yolun yapımı için bugün sabah saatlerinde çalışmalara başlanması başta muhtarlar olmak üzere yolu kullanan binlerce kişiyi sevindirdi.

Köşk-Ödemiş Karayolu'nun oldukça yılın 12 ayı hareketin yoğun olduğu bir güzergah olduğunu ancak Merhum Menderes Dönemi'nde yapıldıktan sonra hiç iyileştirme olmadığını belirten bölgenin en genç muhtarlarından Cumadere Muhtarı Serkan Baş, yolun artık mevcut trafiği kaldıramadığını söyledi. Yolu Köşk ve Efeler ilçesine bağlı köylerin yanı sıra İzmir Ödemiş'e bağlı pek çok köyün de kullandığını belirte Cumadere Köyü'nün Muhtarı Serkan Baş, "Bu yol aynı zamanda Aydın ile Ödemiş'i birbirine bağlayan en kestirme yoldur. Merhum Başbakanımız Adan Menderes döneminde yapılmış ve o günkü haliyle olduğu gibi kalmış. Artık trafiği kaldıramaz duruma geldiği gibi trafik güvenliği açısından da ciddi tehlike arz ediyor. Bu nedenle Güzelköy, Koçak ve Akçaköy Muhtarlarımızla birlikte yaklaşık 1.5 yıldır gecemizi gündüzümüze katıp gerek Ankara'da gerekse Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalmadık kapı bırakmadık. Bugün yetkili kişiler gelip ölçüm çalışmasına başladı" diyerek yolun yapılması için kendilerine destek verenlere teşekkür ettiler.

İlk etapta Koçak sınırına kadar 40 metre genişliğinde 10 kilometre uzunluğunda yapılacak olan yol için eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a da teşekkür eden muhtarlar "Yolun yapılması için 28 Ağustos 2022'de Ödemiş'e gelen Binali Yıldırım söz vermişti. Bugün çalışmalara başlandı. Emeği geçen ve yolun yapımı için destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Eski nişanlısını öldüren sanığın akıl sağlığı için rapor kararı Eski nişanlısını öldüren sanığın akıl sağlığı için rapor kararı

Mehmet Öztürk, Ödemiş, Ankara, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtarların mücadelesi sonuç verdi, yolun yapımı için çalışmalar başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:31 AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını duyurdu: Meral Akşener ile iki kez görüştüm ve ikna oldum
12:22 AK Parti'den Eşref Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk yorum: Açıklaması siyasi değil kişiseldir
11:53 Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor
11:51 Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasını yalanladı: Bu kadarı ayıp artık
10:57 Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren Şaban Yıldırım'ın ikiz bebekleri, doğmadan yetim kaldı
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı
10:43 Dairesini kiraya verdikten 6 yıl sonra ilk kez ziyarette bulunan ev sahibi, gözlerine inanamadı! Ev, çöpten toplanan malzemelerle doldurulmuş
10:44 FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı
10:22 Amasra'da 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 12:58:23. #1.13#
SON DAKİKA: Muhtarların mücadelesi sonuç verdi, yolun yapımı için çalışmalar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement