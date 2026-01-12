Mülkiye Başmüfettişliğine Atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy: "Toplumun Tüm Kesimlerini Kucaklamaya Çalıştım"

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Aksoy, "Görev yaptığım süreç içerisinde herkesi kucaklayan, toplumun tüm kesimlerine açık bir yönetim anlayışıyla görevimi yürütmeye gayret ettim" dedi.

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Cuma günü saat 15.00'te görevini, yeni atanan Vali Erdinç Yılmaz'a devredecek olan Vali Aksoy, basın mensuplarına hem veda hem teşekkür etti. Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu programı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün ötesine taşıyan, hepinizin bildiği üzere benim de son kararnameyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliğine atanmam münasebetiyle aynı zamanda bir veda programı kapsamında değerlendirebileceğimiz bir boyuta taşındı. Öncelikle böylesine geniş katılımlı bir şekilde bu programa katılımınızdan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Basınımızın özgür, ilkeli şekilde görevini yapması ve halkın sorunlarını kamuoyuyla paylaşması oldukça önemli. Eskişehir basını da benim daha önce görev yaptığım illerle kıyasladığımızda en güçlü basına sahip illerimizden birisidir. Eskişehir'in bu basın alanındaki gücü; yetiştirdiği kişilerle, gündeme taşıdığı konularla şehrin gelişmesine de katkı sağlayacak önemli gelişmeleri farklı bir boyutta ortaya koyabilmektedir.

Görev yaptığım süreç içerisinde herkesi kucaklayan, toplumun tüm kesimlerine açık bir yönetim anlayışıyla görevimi yürütmeye gayret ettim. Eskişehir'de de aynı duygu ve düşüncelerle toplumumuzun tüm kesimlerine açık bir şekilde görevimi ifa etmeye gayret ettim.

"Gazetecilerin çok büyük katkısını gördük"

Yaptığımız çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması, vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı hale gelmesi bakımından sizlerin katkıları oldukça önemli. Sokakta çalışan ve dilenen çocuklarla ilgili mücadelemiz; bununla ilgili bir valilik emri yayımladık ve bunu yasakladık. Eğer bulur isek ilk defasında ailesine teslim ettik, sonrasında idari para cezası uygulayacağız dedik ve uyguladık. Okul çağında olup okula gitmeyen çocuklarımızı okula kazandırdık. Aşılarını yaptırmamışlarsa sağlık taramasını yaptırdık. Eğer ailenin çocuk çalışmadığı takdirde geçinmekte zorlanabilir gibi bir durumu var mı yok mu diye Aile ve Sosyal Hizmetler uzmanlarımıza inceleterek sosyal çalışmalar ortaya koyduk ve sokaklarda çocukların risklere karşı korunması konusunda önemli bir gayret ortaya koyduk. Bunun tabii kamuoyuyla paylaşılmasında, Eskişehir halkının bu çalışmaya destek vermesinde sizin bunları haberleştirmeniz bizlerin bu çalışmasına çok önemli katkı sağladı.

"345 bini aşan kadına ulaştık"

Yine yetişkin dilenciliği ile ilgili de bir çalışma ortaya koyduk. Dilencilik mevzuatımıza göre kabahat olarak öngörüldü ve bunun meslek haline getirilip yapan birçok kişiyi Eskişehir sokaklarında gördük. Yaptığımız tespitlerde dilencilerin yüzde 25'inin dışarıdan gelip burada dilenen kişiler olduğunu gördük. Bunların sosyal incelemelerini, sağlık taramalarını, ihtiyaçları olup olmadığına baktık ve gördük ki birçoğu hepimizden ekonomik durumu belki çok daha iyi ama bunu meslek haline getirip duygu istismarı yapan kesimler olduğunu ortaya çıkardık. Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi, eşimin de proje koordinatörü olarak görev yaptığı 15-69 yaş grubundaki bütün kadınlarımıza 2 yıl içerisinde ulaştık. Özellikle kanser konusunda bilinçlendirmenin ötesinde; şiddete karşı nereye, nasıl başvuracaklarından tutun da birçok alanda, bağımlılıkla ilgili konularda kadınlarımızı bilinçlendirdik ve 345 bini aşan kadınımıza ulaştık.

"Okul civarında seyyar satıcılığı yasakladık"

Özellikle okul çevrelerinin güvenliği konusunda, çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula gidip gelmeleri konusunda valilik emri yayımlayarak oralarda denetimler yaptık. Okulların civarında kişi ve gruplar eğer öğrenci ve veli değilse beklemelerini yasakladık. Okul civarında tek dal sigara satışları üzerinde denetimler yaptık. Okul civarında yaptığımız denetimlerde kesici ve delici alet taşınmasını yasakladık, bulunuyorsa işlem yapacağız dedik. Okul civarında seyyar satıcılığı yasakladık.

"Eskişehir'de suç oranlarında ciddi şekilde düşüşler gerçekleşti"

Özellikle son 2 yıl içerisinde Eskişehir'de suç oranlarında ciddi düşüşler gerçekleşti. Özellikle mala karşı işlenen suçlarda, kişilere karşı işlenen suçlarda önemli çalışmalar ortaya koyduk.

Eskişehir'in ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmesi ve kalkınması için çalışmalar ortaya koyduk. Bir önemli çalışmamız da Eskişehir'in sosyal risk haritasını çalıştık. Özellikle dezavantajlı gruplar diye adlandırdığımız kadınlar, çocuklar, suça itilen gençler; bunlarla ilgili kentte nerede ne tür suçlar işlendi, hangi sosyal yapıda suçlular var ve bunlarla ilgili neler yapılması gerektiği konusunda farklı üniversitelerimizden akademisyenlerimizin katkılarıyla raporumuz çıktı.

"Eskişehir'in turizmine katkı sunmaya çalıştık"

Eskişehir, turizmden pay alan bir şehir. Özellikle iç turizmde Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birisi. Burada konaklama sayıları artırılabilir mi? Yeni destinasyonlar ortaya çıkarılabilir mi? Turizmden daha fazla gelir nasıl elde edilebilir? Konaklama gece sayıları biraz daha artırılabilir mi? Bütün paydaşlarla bunlar konuşuldu, tartışıldı. Özellikle İnönü'den Sakarya'ya Yeni Milli Mücadele Rotası ile ilgili çalışmalar gibi birçok alanda belirli çalışmaları yaptık. Yine en önemli çalışmalarımızdan birisi de bunu duyurduk, hepiniz biliyorsunuz; 14 Mayıs'ta bir Eskişehir Sempozyumu yapmaya karar verdik. Büyükşehir Belediyemiz, odalarımız ve üniversitelerimizle iş birliği içerisinde üst kurul olarak bu çalışmamızı kamuoyuyla paylaştık. Şubat ayı içerisinde bildiri özetleri alınarak mayıs ayı içerisinde de 3 gün sürecek Eskişehir'i bütün yönleriyle konuşulacağı, tartışılacağı bir sempozyumu Eskişehir'de gerçekleştirmeyi planlamıştık.

"25 yıl kesintisiz valilik görevi yaptım"

Eskişehir'de yaklaşık 2,5 yıl görev yaptım ve güzel duygularla Eskişehir'den ayrılacağım. Eskişehir artık benim memleketlerimden birisi oldu. Görevler geliyor, geçiyor ama önemli olan arkada bir hoş seda bırakabilmek. Bu anlamda eğer bırakabildiysek bu da bizi mutlu eder.

Görevler verildiği gibi alınması da doğal. Bu anlamda herhangi bir burukluğumuz söz konusu değil. Her görev bizim için önemli, değerli ve kıymetlidir. Bu anlamda bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok kişiye nasip olmayan bir görev süresi bana nasip oldu. 25'inci yılımdaydım valilik görevinde ve kesintisiz bir valilik görevi; 7 ilde süren bir valilik görevi. Bu onuru ve mutluluğu yaşamak benim için ayrı bir duygu. Bu yönüyle Allah'a şükrediyorum. Bizi bu noktada göreve layık görenlere de teşekkür ediyorum.

"Eskişehir için elimden geleni yapmaya gayret ettim"

Bir aksilik olmadığı takdirde cuma günü saat 15.00 gibi Eskişehir'deki görevimi sonlandıracağım ve Ankara'ya hareket edeceğim. Eskişehir'e bundan sonra artık bir vatandaş olarak yine fırsat buldukça gelmeye gayret edeceğiz. Ankara'da da bir kapınız olduğunu ifade etmek istiyorum. Eskişehir'de görev yaptığım süre içerisinde basınımızla hiçbir sorun yaşamadık. Eskişehir'de de elimden geldiğince bunu yapmaya gayret ettim. Ben tekrar 'Allah'a ısmarladık' diyorum, hakkınızı helal edin diyorum."