Murat Kurum, Beşiktaş\'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kurum, esnaf ile sohbetinde vatandaşların mülkiyetle ilgili şikayetlerini dikkate alacaklarını ve mülkiyet haklarını koruyacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş ilçesinde esnafı ziyaret etti. Murat Kurum'a ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım Turan, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Av. Serkan Toper, MHP Beşiktaş İlçe Başkanı Abdülkadir Öztürk, AK Parti Beşiktaş İlçe Kadın Kolları Başkanı Melahat Var ve AK Parti Beşiktaş İlçe Gençlik Kolları Başkanı Melike İlkay Ergül eşlik etti. Ulaşımdaki zamlar konusundaki soruya cevap veren Kurum, "Zammı bırak, biz indirim yapacağız, indirim. Vatandaşımız ne istiyorsa o olacak. Biz vatandaşın zor gününde yanında olacağız dedik ve olduk" dedi.

"Biz istiyoruz ki vatandaşımızın İstanbul'da mülkiyetle ilgili hiçbir problemi kalmasın"

Kurum, esnaf ile sohbetinde mülkiyetle ilgili sorular üzerine, "Biz istiyoruz ki vatandaşımızın İstanbul'da mülkiyetle ilgili hiçbir sorunu, problemi kalmasın. Bakanlığımız döneminde de kendi mülkiyetimizdeki alanlara ilişkin vatandaşımızın lehine her türlü desteği verdik. Burada da Büyükşehir mülkiyeti üzerinde vatandaşlarımızın bu konuda yıllardır oturduğu tapu tahsis veya belgelerle mülkiyet hakkı varsa mülkiyet hakkını koruyacağız ve orada elele inşallah dönüşüm süreçlerini yöneteceğiz. İstanbul'un her yerinde bunu yapmak istiyoruz. Çünkü İstanbul'un bir deprem riski var. Bu deprem riskini inşallah sizlerle birlikte kaldıracağız. Çok çalışalım. 31 Mart'ta İstanbul'da bu çileyi, bu karmaşayı, bu problemleri ortadan kaldırmak için inşallah sizlerle birlikte tüm belediye başkanlarımızla birlikte geleceğiz ve hizmet edeceğiz. Doğruyu masaya koyacağız. Doğrunun etrafında hep birlikte bir arada olacağız. Çözümü de birlikte bulacağız" dedi.

"Olimpiyat alt yapısını İstanbul'un her mahallesinde gerçekleştireceğiz"

Kendi işini kuracak gençlere destek vereceklerini belirten Murat Kurum, "İş kurma fırsatları ve eğitiminize destek manasında birçok destek paketini inşallah Büyükşehir Belediyesi olarak vereceğiz. Sokaklarında, kütüphanesinde, dershanesinde her alanda siz mutlu ve güvenli olacaksınız. Spor yapabileceksiniz, bir olimpiyat şehri altyapısını İstanbul'da her mahallede inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

Geçlerle ilgili çok müjdeleri olduğunu söyleyen Kurum, müjdelerin söylenip yarıda kalmayacağını, hayata geçeceğini sözlerine ekledi.

"Ulaşımda zam değil, indirim yapacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, esnaf ziyareti sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaşın "Bu İETT zamları ne olacak?" sorusu üzerine Kurum, "Zammı bırak, biz indirim yapacağız, indirim. Vatandaşımız ne istiyorsa o olacak. Biz vatandaşın zor gününde yanında olacağız dedik, olduk. Konut yapacağız dedik, yaptık. Verdiğimiz sözleri tuttuk. İstanbul'da da biz hiçbir zaman ne esnafı, ne emekliyi, ne genci ne yaşlıyı çaresiz bırakmayız" dedi.

"Dikey bahçeleri geri getireceğiz"

Kendisini takip eden basın mensuplarına çiçek veren Murat Kurum, "İstanbul'un her tarafını yeniden böyle çiçek gibi yapacağız, dikey bahçeleri geri getireceğiz. Mahalle bahçeleri açacağız" diyerek esnaf ziyaretini tamamladı. - İSTANBUL