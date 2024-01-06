 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'de Özel Çocuklar İçin Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'de Özel Çocuklar İçin Yeni Yıl Kutlaması

Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de özel çocuklar için yeni yıl kutlaması düzenledi. Programda çocuklar müzik eşliğinde eğlendi ve dans etti. Engelsiz Kafe'nin etkinliklerine katılan aileler de keyifli zaman geçirdi. Engelsiz Kafe sorumlusu, gelecek yıldan umutlu olduklarını ve teşekkürlerini iletti.

06.01.2024 - 10:35,
Abone Ol

Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de özel çocuklar için yeni yıl kutlaması düzenledi. Muratpaşa'nın özel çocukları müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de şehit haberleri nedeniyle ertelenen yeni yıl programı gerçekleşti. Düzenlenen programda özel çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Balonlarla süslenen Engelsiz Kafe'deki etkinlikte palyaçolar da yer aldı. Yeni yıl pastasının kesilmesinin ardından çocuklar, aileleri ve öğretmenleri ile müzik eşliğinde dans etti. Yemek ikramı sonrasında çocuklar, güneşin altında düzenlenen kar partisinde doyasıya eğlendi.

Özel gereksinimli Barbaros Furkan Sıvış'ın annesi Emine Sıvış, Engelsiz Kafe'nin etkinliklerine haftada iki gün katıldıklarını belirtti. Çocukların, burada el becerileri, dans, müzik ve etkinliklerle dolu dolu zaman geçirdiklerini söyleyen Sıvış, "Sadece çocuklar değil, biz ebeveynler de keyif alıyor, mutlu oluyoruz. Bizim için terapi gibi bir yer" dedi.

Engelsiz Kafe sorumlusu Hande Aydurdu da 2024 yılı için dileklerini paylaşarak, "Umarım bundan sonra kötü haberler gelmez. Acıların, mutsuzlukların, felaketlerin son bulduğu bir yıl olur" diye konuştu. Amaçlarının hem ailelere nefes aldırmak hem de çocuklara iyi bir gelecek sağlamak, farkındalık yaratmak olduğunu belirten Aydurdu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a özel çocuklar için Engelsiz Kafe'yi tahsis etmesinden dolayı teşekkür etti.

Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe\'de Özel Çocuklar İçin Yeni Yıl Kutlaması
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Muratpaşa, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'de Özel Çocuklar İçin Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika


11:47
Antalyaspor ile Alanyaspor Derbisi 0-0 Berabere Sonuçlandı Antalyaspor ile Alanyaspor Derbisi 0-0 Berabere Sonuçlandı
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor ile Alanyaspor Derbisi 0-0 Berabere Sonuçlandı
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de Servis Minibüsü Kaçırma Olayı
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:17 Tarlada zehirli ot mesaisi! İnsanlar zehirlenmesin diye günlerce ter döküyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 11:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'de Özel Çocuklar İçin Yeni Yıl Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement