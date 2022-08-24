Muratpaşa Belediyesi'nin Eğitim Merkeziyle Üniversiteli Olan Gençlerden Başkan Uysal'a Ziyaret - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nin Eğitim Merkeziyle Üniversiteli Olan Gençlerden Başkan Uysal'a Ziyaret

24.08.2022 16:24

Muratpaşa Belediyesi’nin Gençlik Eğitim Merkezi’nden mezun olup (MURGEM) üniversiteli olan gençler, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Gençlik Eğitim Merkezi'nden mezun olup (MURGEM) üniversiteli olan gençler, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti.

MURGEM'le artık birer üniversiteli olan gençler, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti. Gençler destekleri dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti. MURGEM'le hazırlandığı üniversite sınavı sonucunda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kazanan Zübeyde Kılıçarslan, "Böyle bir hizmetin belediye eliyle yapılması daha hoş, daha güzel bir şey. Çok değerli" dedi.

Başkan Uysal ile bir araya gelen gençlerden biri de Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi bölümünü kazanan Özer Aksu oldu. Aksu, MURGEM'in tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, "Parasız olduğu için başarılı olamayacağını söylediler. Ama öğretmenlerimizin bize yaklaşımı ve davranışları, derslerde kattıkları bilgiler hepsi son derece yüksek düzeyde. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uysal, gençleri başarılarından dolayı kutlayarak her biriyle gurur duyduğunu söyledi. Türkiye'yi daha iyi noktalara taşıma konusunda gençlerin başarılı olacağına yüzde 100 inandığını belirten Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin büyük eğitim seferberliği içinde olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de böyle bir seferberliğe ihtiyaç var. Sizlerin başarısını toplumun bütün kuşaklarına, kesimlerine yayma seferberliğine çok ihtiyaç var" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi'nin Eğitim Merkeziyle Üniversiteli Olan Gençlerden Başkan Uysal'a Ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nin Eğitim Merkeziyle Üniversiteli Olan Gençlerden Başkan Uysal'a Ziyaret - Son Dakika
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