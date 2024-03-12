Muratpaşa Belediyesi İftar Yemeğiyle Ramazan Sofralarını Paylaştı

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Beş Şehitler Parkı'nda düzenlenen ilk iftar yemeğinde Ramazan sofralarının, ilçede yüzde yüz paylaşan kamu düzeninin sembolü olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Beş Şehitler Parkı'nda düzenlediği ilk iftar yemeğine Kızılsaray, Altındağ, Üçgen ve Kışla Mahalleleri katıldı. Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la eşlik ettiği yemekte Muratpaşa İlçe Başkan Vekili Can Okan Kıran, İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan adaylığından çekilerek CHP'ye katılan Turgut Bucak, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları, muhtarlar, muhtar adayları ve çok sayıda mahalle sakini yer aldı.

Dualar eşliğinde mahallelinin orucunu açtığı iftar yemeğinde mercimek çorbası, pirinç pilavı, kavurma ve irmik helvası ikram edildi. Yemeğin ardından mahalle sakinlerine hayırlı Ramazanlar dileyen Başkan Uysal şunları söyledi:

"Muratpaşa'mızda yüzde yüz paylaşan bir kamu düzenimiz var. Bu kamu düzeninin bir sembolü Ramazan sofralarımız. Her Ramazan'da bu şekilde bu sofralarda buluşabilmek, varlığı yokluğu paylaşabilmek muhteşem bir duygu. Hepinize bu barış iklimine bu sevgi, saygı, hoşgörü iklimine katkınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. ve bütün Türkiye'ye örnek olacak bir birlik beraberliğimiz var. Siyasetin acı dili Muratpaşa'da yok. Siyasetçinin birbirini ayrıştıran, insanları bölen birbirine düşüren yaklaşımlarının Muratpaşa'mızda bir karşılığı yok. Muratpaşa'mızda ne mutlu ki tasada ve kıvançta biriz, beraberiz. Çocuklarımızla birlikte geleceğe kol kola, omuz omuza yürüyoruz, çocuklarımızı birlikte büyütüyoruz."

İftar yemeğinin verildiği alanda çocuklar için Hacivat ve Karagöz oynatıldı. Ayrıca çocukların yüzleri boyanıp balonlar dağıtılırken, Muratpaşa'nın yaklaşık 4 aydır Antalya'nın tüm ilçelerinde çocuklarla tanıştırdığı 'Geleceğin Dünyası'yla çocuklar Beş Şehitler Parkı'nda 3D gözlüklerini takarak eğlencenin tadına vardı. - ANTALYA