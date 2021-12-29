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Muratpaşalı yaşlılar yeni yılı kutladı - Son Dakika

Muratpaşalı yaşlılar yeni yılı kutladı

29.12.2021 10:52
Muratpaşalı yaşlılar yeni yılı kutladı

Muratpaşa Belediyesi'nde 400 kıdemli kent sakini, Çiftekuyular Yaşlı Evi'nde yeni yılı kutladı.

Muratpaşa Belediyesi'nde 400 kıdemli kent sakini, Çiftekuyular Yaşlı Evi'nde yeni yılı kutladı. Yeni yıl dileklerini, yeni yıl ağacına asan yaşlılar, sağlıklı bir yıl diledi.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerine yönelik çalışmalarıyla Türkiye'ye model oluşturan Yaşlı Evlerinde yeni yıl heyecanı yaşandı. Fener, Soğuksu ve Falez Yaşlı Evleri üyeleri, Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan Çiftekuyular Yaşlı Evi'nde yeni yıl kutlaması için bir araya geldi. Kutlamalara, Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi üyeleri de katıldı. Yeni yıl pastasının kesilmesiyle başlayan kutlamalar, Antalya Türkü Dostları gurubunun konseriyle devam etti. Kutlamalarda, kıdemli kent sakinleri yeni yıldan beklentilerini kağıtlara yazıp yeni yıl ağacına astı. Yaşlıların ortak dileği sağlıklı bir yıl oldu. Yaklaşık 400 yaşlının katıldığı erken yeni yıl kutlaması, türküler eşliğinde danslar ve oyunlarla sona erdi. - ANTALYA

Muratpaşalı yaşlılar yeni yılı kutladı

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Muratpaşa, Yeni Yıl, Türkiye, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muratpaşalı yaşlılar yeni yılı kutladı - Son Dakika


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