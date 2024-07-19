Muş Bulanık Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti

Yerel

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, yeni göreve başlaması nedeniyle Malazgirt Caddesi güzergahında bulunan esnafları ziyaret ederek, onlarla tanıştı. Kaymakam Koşansu, iş yerlerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında, esnafların karşılaştığı çeşitli zorluklar ve çözüm önerileri üzerine de konuşmalar gerçekleştirildi. Kaymakam Koşansu, yerel ekonominin gelişimi için esnafın görüş ve önerilerinin önemli olduğunu belirterek, ilçenin genel durumunu iyileştirmek adına çalışmaların süreceğini vurguladı. Esnaflar, Kaymakam Koşansu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarının çözümüne gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Bu tür ziyaretlerin düzenli olarak yapılmasının, esnaf ve vatandaşların sorunlarının daha hızlı çözüme kavuşmasına katkı sağlayacağı belirtildi. - MUŞ