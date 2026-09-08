Muş Kırköy\'de berivanlık yapan 16 yaşındaki atlet, Senegal\'de Türkiye\'yi temsil edecek

Muş'ta köy yaşamının zorlu şartlarında ailesine destek olan genç atlet Elif Çelik, bir yandan berivanlık yaparken diğer yandan atletizm pistlerinde elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor.

Muş'ta çiftçi bir ailenin 10 çocuğundan biri olan lise 12. sınıf öğrencisi Elif Çelik, köyde ailesine yardım ederken bir yandan da atletizm çalışmalarını sürdürüyor. Dağlarda ve yaylalarda koşarak başladığı spor hayatını pistlere taşıyan Çelik, 4 yılda 55'in üzerinde madalya ve kupa kazanarak önemli başarılara imza attı.

Kırköy beldesinde yaşayan Elif Çelik, atletizme köy yollarında koşarak başladı. Dağlarda, tarlalarda ve yaylalarda yaptığı koşu çalışmasıyla zamanla profesyonel antrenmanlara dönüştüren Çelik, hafta sonlarını geçirdiği köyde de çalışmalarına ara vermiyor. Kendi imkanlarıyla hazırladığı engellerle antrenman yapan atlet, hafta içi ise Muş'ta çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenmanlarının yanı sıra ailesine de destek olan Çelik koyunları sağıyor, hayvanların bakımını yapıyor ve ev ile köy işlerinde ailesine yardımcı oluyor. Dört yıllık spor hayatında 55'in üzerinde madalya ve kupa kazanan Çelik, şimdi kariyerinin en önemli yarışlarından birine hazırlanıyor. Çelik, 31 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında Senegal'de düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Köydeki yaşamını ve antrenmanlarını birlikte sürdüren Çelik, uluslararası organizasyonda Türkiye adına yeni bir başarı elde etmek için çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Köyde atletizmle ilgilenmesine yönelik olumsuz söylemlere rağmen çalışmalarından vazgeçmeyen Çelik, elde ettiği derecelerle kendisini eleştirenlere başarılarıyla karşılık verdiğini ifade ederek, "16 yaşındayım. Muş'un Kırköy beldesinde yaşıyorum. Çiftçi bir ailenin 10 çocuğundan biriyim. Köyde başladım. Dağlarda, tarlalarda, yaylalarda koşmaya başladım. Bu koşumu pistlere taşıyıp önce ülke içinde, sonra uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmeye başladım. Şampiyonluklar elde ettim. Türk bayrağını başka ülkelerde dalgalandırdım. Bu benim için çok gurur vericiydi. Çalışmalarıma daha da önem verdim. Hafta sonları köye geliyorum. Kendi imkanlarımla antrenman yapıyorum. Kendi imkanlarımla engeller hazırlıyorum, üstünden atlıyorum. Köyde böyle antrenman yapıyorum. Hafta içi de Muş'ta antrenmanlarımı sürdürüyorum. Kendi imkanlarımla gidip geliyorum. Boş zamanlarımda aileme yardım ediyorum. Koyunları sağıyorum, koyunları besliyorum. Ev işlerinde ve dışarıdaki işlerde aileme yardımcı oluyorum. Aynı zamanda antrenmanlarımı yapıyorum" dedi.

Köyde 'yapamazsın' diyenlere rağmen çalışmalarından vazgeçmediğini ifade eden Çelik, "Köyde çok engel oldular. 'Yapamazsın, kız çocuğusun' dediler. Ben de onlara inat başardım. Daha çok çalıştım, daha fazla başarı elde ettim. Bugüne kadar 60'a yakın madalyam ve kupam var. Önümüzdeki aylarda Senegal'de düzenlenecek 'Gençlik Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğim" dedi.

Elif'in amcası Sabri Çelik de, yeğeninin başarılı bir öğrenci olmasının yanı sıra önemli dereceler elde etmiş başarılı bir sporcu olduğunu da söyleyerek, "Yeğenim Elif çok başarılı bir öğrencidir. Birçok yerde birinci oldu. Avrupa'da ve Türkiye'de önemli dereceler elde etti. Çok başarılı ve iyi bir sporcudur. Hem bizleri hem de ülkemizi temsil ettiği için çok mutlu ve gururluyuz. Başarılı bir öğrenci, aynı zamanda çok iyi bir sporcudur. Ben buradan büyük kulüplere ve iş insanlarına sesleniyorum. Böyle başarılı bir sporcuya sahip çıksınlar, ona destek olsunlar" ifadelerini kullandı.