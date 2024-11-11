Muş'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma programı - Son Dakika
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Muş'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma programı

Muş'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma programı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Muş'ta düzenlenen törenle anıldı.

11.11.2024 00:02
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Muş'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma programı

MUŞ - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Muş'ta düzenlenen törenle anıldı.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk heykeline çelenk sunması ile başlayan program, saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Muş Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okundu. Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lise tarafından hazırlanan müzik gösterimini ile program son buldu.

Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılında anmak için toplandıklarını belirterek, "Bugün yalnızca bir anma günü değil; aynı zamanda Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerini bir kez daha anlama, onun mirasına sahip çıkma kararlılığını ifade etme günüdür. Atatürk, milletimize özgürlük ve bağımsızlık yolunda önderlik etmiş, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma hedefini bizlere miras bırakmıştır. Onun ileri görüşlü ve kararlı liderliği sayesinde milletimiz, kendi geleceğini tayin etme hakkını elde etmiş ve Cumhuriyetin temel değerleriyle donatılmıştır. Bu değerler, bugün de bizlere rehberlik etmekte, ülkemizin her alanda ilerlemesi için sağlam bir zemin oluşturmaktadır. Atatürk, Cumhuriyetimizin temellerini atarken yalnızca bağımsızlık mücadelesinin önderi olmamış; aynı zamanda çağdaş, güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealiyle bu millete yeni bir yol çizmiştir. Bu yol, aklın ve bilimin rehberliğinde, özgürlük ve eşitlik ilkeleri etrafında şekillenmiştir. Bizler bugün burada, Atatürk'ün gösterdiği bu yolda yürümeye devam edeceğimize, Cumhuriyet değerlerini geleceğe taşımak için tüm gücümüzle çalışacağımıza dair bir kez daha kararlılığımızı vurguluyoruz. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle, kendisinden sonra da bu milletin varlığını ve bağımsızlığını sürdüreceğine olan inancını ifade eden Atatürk, geleceğe bırakılan en büyük mirasın bağımsızlık ve Cumhuriyet olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır" dedi.

Konuşmasının devamında gençlere seslenen Vali Çakır, "Atatürk'ün en büyük güvencesi, geleceğimizin teminatı olarak gördüğü Türk gençliğidir. Gençlerimize verdiği değeri, 'Bütün ümidim gençliktedir' sözleriyle ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yarının güçlü Türkiye'sini gençlerimizin omuzlarında yükselteceğine inanmıştır. Bizler de, onun çizdiği bu aydınlık yolda ilerlerken, gençlerimize her daim yol gösterici olmaya ve onlara en iyi imkanları sunmaya kararlıyız. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, milli mücadelenin tüm kahramanlarını, geçmişten günümüze vatan ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.

Programa Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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