Muş'ta 500 Gençten Çöp Temizliği - Son Dakika
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Yerel

Muş'ta 500 Gençten Çöp Temizliği

500 genç, 'Ormanlar İçin El Ele' etkinliğiyle Tarihi Murat Köprüsü'nde çöp toplayıp eğlendi.

20.10.2024 20:25
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Muş'ta 500 genç el ele çöp topladı

MUŞ - "Ormanlar İçin El Ele Veriyoruz" etkinliği için Tarihi Murat Köprüsünde bir araya gelen 500 öğrenci çöp toplayarak halay çekti.

Muş Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Tarihi Murat Köprüsü çevresindeki yaklaşık 900 metrekare üzerine kurulu Sultan Alparslan Parkı'nda düzenlenen çöp toplama etkinliğine 500 kişi katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kitap Kafe'nin önünde son bulan çöp toplama etkinliğine katılan gençler halay çekerek doyasıya eğlendi.

Etkinliğe katılan Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği "Ormanlarımız İçin El Ele Projesi" kapsamında bir araya geldiklerini belirterek, "Muş Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında kalan 500 üniversite öğrencileri ile 900 dönüm alandaki Sultan Alparslan Parkı'nda temizlik yaptık. Burada gençlerimizle 3 kilometre bir alanda yürüyerek çöpleri topladık. Gençlerim düzenlediğimiz etkinlikle burada eğlendiler. Program sonunda gençlere ekmek arası köfte ikram edeceğiz" dedi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de GSB Muş yurtlarında kalan gençlerle 900 dönüm üzerindeki alanda temizlik yaptıklarını ifade ederek, "Buradaki çöpleri topladık. Mesire alanları temizlemiş olduk. Burada 500 torba çöp topladık. Bugün burada gençlerimizle bir şenlik havasında etkinlik düzenledik. Güzel bir havavar. Gençlere ikramlarda bulunacağız. Gençlerimiz burada halay çekti" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda katılımcılara ekmek arası köfte ikram edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muş'ta 500 Gençten Çöp Temizliği - Son Dakika

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