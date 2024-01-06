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Muş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları meşaleli yürüyüşle protesto edildi - Son Dakika
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Muş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları meşaleli yürüyüşle protesto edildi

Muş'ta HÜDA-PAR Gençlik Kolları Başkanlığı ve Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen 'Gazze'ye Işık Ol' meşaleli yürüyüşü, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen vatandaşlar, İmamı Şafi Camisi'ne kadar sloganlar atarak yürüdü. Grup adına yapılan açıklamada, Siyonist işgal rejiminin Gazze'de devam eden katliam ve soykırıma son vermesi gerektiği vurgulandı.

Muş\'ta İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları meşaleli yürüyüşle protesto edildi
06.01.2024 - 21:24,
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Muş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, yüzlerce kişinin katıldığı meşaleli yürüyüşle protesto edildi.

Muş'ta HÜDA-PAR Gençlik Kolları Başkanlığı ve Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen " Gazze'ye Işık Ol" meşaleli yürüyüşü kent meydanında başladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen yüzlerce vatandaş, İsrail aleyhinde slogan atarak meşalelerle İmamı Şafi Camisi'ne kadar yürüdü. Grup adına açıklamayı okuyan İbrahim Arpa, "Siyonist işgal rejimi dünya kamuoyunun tepkilerine rağmen 92 gündür Gazze'de katliam ve soykırıma devam etmektedir. Bu vahşet ve soykırım dünyaya özgürlük ve medeniyet satan başta Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkeleri olmak üzere küresel güçler tarafından her şekilde desteklenmekte ve himaye edilmektedir. Bundan almış olduğu cesaretle her gün saldırganlığın artırarak bütün bölgeyi ateşe vermeye çalışmaktadır. Son dönemde birçok İslam ülkesine yönelik saldırılarda bulunan Siyonist çete Müslümanların yaşadığı tüm coğrafyayı ateşe vermek isteyen bir canavara dönüşmüştür. Derhal durdurulmasa gerekmektedir" dedi.

Grup yapılan açıklamanın ardından dağıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA
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