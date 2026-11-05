Muş\'ta kuyumcudaki bastonlu soygun şakası güvenlik kamerası görüntüleriyle güldürdü

Muş'ta altın almak için kuyumcuya giren yaşlı bir amcanın, bastonunu doğrultarak kuyumcuya soygun şakası yapması üzerine ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Muş'ta bir kuyumcu dükkanında yaşanan olay, izleyenleri gülümsetti. Altın almak için kuyumcuya giren yaşlı bir amca, iş yeri sahibinin kendisiyle ilgilenmesini beklediği sırada bastonuyla soygun şakası yaptı. Kuyumcunun müşterilerle ilgilendiği sırada içeri giren yaşlı amca, altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu ise sırada müşterilerin bulunduğunu ve birazdan kendisiyle ilgileneceğini belirtti. Bunun üzerine bastonunu kuyumcuya doğrultan yaşlı amca, "Kaldır ellerini, bu bir soygundur" dedi. İlk anda hayretler içinde kalan kuyumcu, olayın şaka olduğunu anlayınca yaşlı amcayla birlikte gülüştü. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şakanın ardından yaşlı amcayla ilgilenen kuyumcu, istediği altını kendisine verdi. Kuyumcuda yaşanan bastonlu soygun şakası, güvenlik kamerası görüntüleriyle tebessüm ettirdi.

Kuyumcu dükkanında çalışan Kadir Taş, yaşlı amcanın bastonunu kaldırarak soygun şakası yapmasının ilk anda kendilerini şaşırttığını, şaka olduğunu anlayınca hep birlikte gülüp eğlendiklerini belirtti. Taş, "Yine her zamanki gibi sabah erken kalkıp iş yerimizi açmıştık. Neşeli bir amcamız var, her zaman yanımıza uğrar. Saat 10.00 sıralarında yine geldi. İlk olarak çeyrek altının fiyatını sordu. Ardından bir anda, "Bir dakika bekle" diyerek geriye çekildi. Başta ne olduğunu anlayamadım ve şaşırdım. Bastonunu kaldırarak "Bu bir soygundur" dedi. İlk anda iki üç saniye kadar duraksadık, ardından şaka yaptığını anladık. Sonrasında hep birlikte gülüp eğlendik. Müşterimize çay ikram ederek kendisini güzel bir şekilde uğurladık" dedi.