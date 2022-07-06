Muş'ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

06.07.2022 18:28

Muş'ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı Muş'ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında; tarım, hayvancılık ve laboratuvar hizmetleri alanında mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Muş'ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

MUŞ - Muş'ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında; tarım, hayvancılık ve laboratuvar hizmetleri alanında mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında tarım alanında meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi, tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı. Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün çalışmaya ilişkin bilgilendirme yaptı.

"Muş Ovası Tarım, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini en kısa zamanda açacağız"

Türkiye'nin sanayi sektörünün yanı sıra aynı zamanda tarım ve hayvancılık ülkesi olduğuna değinen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, "Tarımın en güzel şekilde, kaliteli verim alınabilmesi hususunda arazilerimizin daha iyi kullanımı için, tarım ürünlerinde daha kalite, daha etkin, daha verimli, daha üst düzeyde verim alabilmenin yollarını bulabilme adına nitelikli işgücü, insan yetiştirme çabası içerisinde bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan işbirliği çerçevesinde insan yetiştireceğiz. Bunu okullarımızda yapacağız. Öğrencilerimizi en üst seviyede yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu yılda Sungu Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde tarım alanını açıyoruz. Tarım ve hayvancılığı daha bilinçli bir şekilde yapacağız. 2023 yatırım programı içerisinde yer alan Muş Ovası Tarım, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini inşallah en kısa zamanda açacağız. Bu okulumuz ilimize de, ülkemize de insan kaynağı anlamında büyük bir öncülük yapacaktır. Ovamız sadece Muş'a değil, inşallah ülkemize yetecek kadar ürün üretebilecek kapasiteye sahiptir" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise "Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın işbirliğiyle mesleki ve teknik eğitim liselerinin protokolü çerçevesinde bugün İl Milli Eğitim Müdürümüzle hem bu işbirliğinin geliştirilmesi hem de tarım ve hayvancılık konusunda katkıları neler olur diye bu konuda çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunmaktayız. Ziraat Meslek Lisesi, öğrencilerimizin hem teknik hem de uygulamalı eğitimleri en iyi şekilde aldıkları alanlardan biridir. Orada nitelikli öğrenciler yetiştirilerek, ülke tarımının ileri gitmesi için gerekli bütün bilgiler de verilmektedir. Muş'ta 3 milyon 570 bin dekarlık alanda tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Yaklaşık 335 bin büyükbaş, 1 milyon 250 bin de küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. Güvenilir gıdanın sürdürülebilir olması ve bu gıdanın sürdürülebilmesi için nitelikli işgücüne de ihtiyaç bulunmaktadır. Gerekli altyapı çalışmalarının yapılması için gerekli desteği vereceğiz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Sağlık Çalışanları, Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesinin Ardından İki Gün Süreyle İş Bırakacak: 'Giderlerle Gitsinler' Diyenlere Sesleniyoruz. Sağlık Çalışanları, Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesinin Ardından İki Gün Süreyle İş Bırakacak: 'Giderlerle Gitsinler' Diyenlere Sesleniyoruz.
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Muş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muş'ta 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:22 Hemşire eşini çalıştığı hastanede öldüren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: Kaç el ateş ettim bilmiyorum
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 18:53:14. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement