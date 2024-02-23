Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, Kütahya Valisi Musa Işın'a nezaket ziyaretinde bulundu. - Son Dakika
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Yerel

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, Kütahya Valisi Musa Işın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, Kütahya Valisi Musa Işın\'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, Kütahya Valisi Musa Işın'a nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Musa Işın ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. - KÜTAHYA

23.02.2024 09:53  Güncelleme: 09:54
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Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, Kütahya Valisi Musa Işın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Musa Işın ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Osman Şahin, İnceleme, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, Kütahya Valisi Musa Işın'a nezaket ziyaretinde bulundu. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, Kütahya Valisi Musa Işın'a nezaket ziyaretinde bulundu. - Son Dakika
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