MÜSİAD\'dan Kurban Bayramı Mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu, yayımladığı mesajda, "Bayramlar; gönüller arasında köprülerin kurulduğu, kırgınlıkların son bulduğu, umutların yeniden yeşerdiği müstesna zamanlardır. Millet olarak tarih boyunca; bayramlarımızı sadece bir tatil değil, bir diriliş vesilesi, bir gönül seferberliği olarak gördük. Bugün soframızı paylaştığımız her lokmada bir ihtiyaç sahibinin duası, kapısını çaldığımız her komşuda bir tebessüm, ziyaret ettiğimiz her büyüğümüzde bir hayır duası vardır. İnsanlık olarak zor sınavlardan geçtiğimiz, küresel ölçekte savaşların, yoksunlukların, adaletsizliklerin arttığı bir çağda; Kurban Bayramı'nın temsil ettiği o yüce değerler her zamankinden daha kıymetlidir. İş dünyasında olduğu kadar sosyal hayatta da merhameti, adaleti, vefayı ve sorumluluğu esas alan bir duruşun temsilcisi olmak, bizim için sadece bir tercih değil, aynı zamanda bir ahlaki vecibedir. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm altındaki mazlum kardeşlerimizin feryadını duyuyor, bu bayramda da dualarımızı, niyetlerimizi onların kurtuluşu için yükseltiyoruz. İnanıyoruz ki; iyiliği çoğaltan her adım, insanlığın yarınını inşa eden bir tuğladır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın başta sağlık, huzur ve bereket olmak üzere; barış, adalet ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP