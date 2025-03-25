MÜSİAD Kayseri İftar Programında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında Kayserili sanayiciler; il protokolü ve Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ile bir araya geldi.

MÜSİAD Kayseri tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde yaşayan çocuklar ve ERVA Spor Okulları öğrencileri ile bir araya gelindi. Programda konuşan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer; "MÜSİAD ailesi olarak ülkemizin ekonomik kalkınması ve refahı için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu yaparken birlik ve beraberlik ruhunu da yaşatmaya büyük önem veriyoruz. İş dünyasının temsilcileri olarak sorumluluğumuz sadece ticari başarılar elde etmek değildir. Aynı zamanda toplumsal refahı artırmak ve ülkemizin her alanda gelişmesine katkıda bulunmak da önemli görevlerimizden bir tanesidir. Bu anlayışla sosyal sorumluluk projelerine öncülük ediyor, eğitime, spora, yardımlaşmaya yönelik pek çok çalışma yürütüyor, toplumumuza değer katmaya gayret ediyoruz" dedi. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş ise Türkiye'nin son 20 yılda önemli hamleler yaptığına dikkat çekerek; "Türkiye birçok badireye ve felakete rağmen ayakları üzerinde duran, siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli bir liman olmaya devam etmektedir. Son 20 yılda atılan adımlar artık sonuç veriyor ve savunma sanayiden enerjiye, sağlıktan turizme ülkemiz devasa hamleler yapıyor. Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi ve lojistik kapasitesiyle Türkiye büyük bir sıçrama dönemindedir. Sabırlı ve kararlı olursak bu tarihi hamlelerle hep beraber yaşayacağız ve adım adım Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerimize birer birer ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise işadamları ve sanayicilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini aktararak; "Sağduyunun sesi olan MÜSİAD'ımızın bireyleri, siz olmazsa olmazımızsınız. Sizlerin üretken olmasının hepimiz farkındayız. Çünkü sizin gibi insanların felsefesine ve kendisine çok ihtiyaç var. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle Türkiye'nin güçlü olması lazım. Ama gücünü dışarıdan aldığı komutlarla değil, yerli ve milli anlayışıyla ülkesine ve değerlerine sahip çıkarak harcayan bir yaklaşım içerisinde olan sizlere çok ihtiyaç var. Sizler için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş da MÜSİAD Kayseri ailesine teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ