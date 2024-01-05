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MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ve heyeti Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ve heyeti Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi

MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Ankara'da düzenlenen '2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri' toplantısına katılan heyet, faaliyetlerini aktardı ve istişarelerde bulundu.

MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ve heyeti Ankara\'ya ziyaret gerçekleştirdi
05.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 10:02
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MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etmek ve MÜSAİD Genel Merkezi'nin Ankara' da düzenlediği "2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri" toplantısına katılmak ve için Ankara'ya gitti.

Bakan Mehmet Özhaseki'ye makamında ziyaret gerçekleştiren Başkan Ferhat Akmermer ve beraberindeki heyet deprem bölgesi başta olmak üzere tüm çalışmalarında kolaylıklar diledi. Yoğun programlarından vakit ayıran Bakan Özhaseki'ye şubenin yürüttüğü faaliyetler, yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği konularındaki projelerini aktararak istişarelerde bulunan Başkan Ferhat Akmermer, Özhaseki'ye kabulleri için teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Ankara ziyaretleri kapsamında MÜSİAD Genel Merkezinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve MÜSİAD şube başkanlarının katılımıyla düzenlediği "2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri" programına katılım sağlayan başkan ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın 2023 yılının ekonomik değerlendirmesi ve 2024 yılındaki beklentilerini aktardığı konuşmasının ardından Bakan Şimşek'in sunumunu dinleyerek Şube üyelerimizin soru, sorun ve çözüm önerilerini Bakan Mehmet Şimşek'e iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer ve heyeti Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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