MUSKİ Genel Müdürü Şengül: Bodrum\'da Su Hatları Yenileniyor

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MUSKİ Genel Müdürü Şengül: " Bodrum'daki arızalı hatların yenileme çalışmalarına başlıyoruz"

MUĞLA - MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül Bodrum'da yaşanan su sıkıntıları ve bölgede yapılacak olan projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şengül DSİ tarafından yapılan içme suyu hatlarını yenilemek için çalışma başlattıklarını ve önümüzdeki ay ilk kazmanın vurulacağını söylerken ayrıca Başkan Ahmet Aras'ın talimatıyla Turgutreis'in ardından Gümbet Mahallesinde de denizden su arıtma tesisi kuracakları müjdesini verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Bodrum Akyarlar Mahallesinde meydana gelen arızaya giderek ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Şengül burada basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Şengül, "Arızalı hatların yenileme çalışmalarına kışın başlıyoruz"

Sürekli arızaların medyana geldiği içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başlayacaklarını vurgulayan MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, "Ne yazık ki arızalarla gündeme gelen Devlet Su İşleri'nin yapmış olduğu hatta tekrar bir arıza daha oldu. Bu son 10 gün içinde aynı alanda 2 kilometrelik alanda 3'üncü arızamız. Bu arıza Turgutreis'in 3'te 1'lik kısmını etkiliyor. Bu kısım içinde önlemimizi aldık. Kuyularımız var. Kuyularımızı devreye soktuk. Bodrum'un su sorunu ile ilgili çalışmalarımız çok ciddi şekilde devam ediyor. Ahmet Başkanımızın bu konuda kesin talimatı var. Bu sorunu çözeceğiz. Bu kış yaz sezonunun ardından sezon yapacağımız çalışmalarla hem Bodrum Yarımadası'na vereceğimiz su miktarını arttıracağız hem de mahkemelik olmamıza rağmen bunu özellikle belirtiyorum DSİ'nin yapmış olduğu bu hatları artık devreden çıkaracağız. Üstümüze düşen ne varsa yapacağız. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşüyoruz" dedi.

Şengül, "Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatıyla Gümbet'e denizden su arıtma tesisi kuracağız"

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, alternatif su kaynakları oluşturulması için çalışmalarının sürdüğünü söylerken Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Gümbet'te denizden su arıtma sistemi kurulması yönünde çalıma başlattıklarını söyledi. Şengül, "Bir yandan Turgutreis'te denizden arıtma ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile mutabakata vardık. Projelerimizi kabul ettiler. Numunelerimizi aldık. Bununla ilgili de onay sürecimiz orada devam etmektedir. Hatta buradan yeni bir müjde vermek istiyorum. Ahmet Başkanımız Gümbet Atıksu Arıtma tesisinin bulunduğu yere de denizden su arıtma sistemi kurulması ile ilgili talimat verdi. Bununla ilgili de etüt projemize başladık. Buradan da bu müjdeyi vermek istiyoruz" diye konuştu.

"Mumcular Barajından geçtiğimiz yıla göre 7'de 1 oranında daha az su aldık, arızaların da en büyük sebebi bu"

Şengül ayrıca "Şuan Geyik Barajından suyu alıyoruz. Mumcular Barajından geçen sene 3,5 Milyon metreküp su almamıza rağmen bu sene sadece 500 bin metreküp su alabildik. Bu ne demek? Bodrum merkezi besleyen Mumcular Barajından bu sene geçen seneye oranla 7 de 1 oranında daha az su aldık anlamına geliyor. Bununla ilgili de gerekli önemlerimizi aldık. Zaten bu arızaların da en büyük sebebi bu aslında. Çünkü oradan suyu az aldığımız için bazı mahallelere gün aşırı su vermek zorunda kalıyoruz. Bu da hatlarımızda havaya neden oluyor. Bu hat üzerinde zamanında yapılmamış olan enstrümanlar var. Vantuzla, vanalar, çalışmayan vanalar ve tahliyeler var. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Gölköy Mahallemizden başladık. İlk etapta Gölköy'de ki CTP hatları değiştirdik. Sadece bağlantıları kaldı. Bu bağlantıları yaptığımızda orada sık sık arıza veren bölümü de devreden çıkarmış olacağız. Böyle parça parça bu işi tamamlayacağız. Böylelikle gerçekten Dünya kenti Muğla vizyonuyla dünyanın turizm başkenti olmaya aday Bodrumumuza gerekli hizmeti yapmış olacağız" şeklinde konuştu.