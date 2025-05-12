Mustafa Demir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç\'ı Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'i makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir ise "Kayseri bizim her zaman onurumuz, gururumuz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kayseri'deki programları çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Demir'e, Büyükkılıç'ı ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar eşlik ederken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Ufuk Sekmen ve Mücahid Soyak da ziyarette hazır bulundu.

Büyükkılıç, başkanlık girişinde Demir'i çiçeklerle karşılarken, ikili karşılamanın ardından başkanlık makamına geçti.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir'i Kayseri'de ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Değerli başkanım Kayseri'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri Kayseri'mizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. İnşallah burada yapılan çalışmalarla memnun olarak ayrılacağınıza inanıyor, tekrar en kısa zamanda beklemek üzere diyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de nazik karşılama ve misafirperverliklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. İl ziyaretlerinde belediye başkanları ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını belirten Demir, "Temel amacımız önce teşkilat mensubu arkadaşlarımızla bir araya gelmek, ardından belediye başkanlarımızla bir araya gelip, yaptıkları görevler açısından istişarede bulunmaktır" diye konuştu.

Kayseri'yi yakından tanımak adına esnaf ziyaretleri de gerçekleştireceklerini söyleyen Demir, "Kayseri bizim her zaman onurumuz, gururumuz" dedi.

Kayserililere selam ve sevgilerini ileten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni de imzaladı. - KAYSERİ