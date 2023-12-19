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Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişi Kutlandı - Son Dakika
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye Gelişi Kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyeti Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 104. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin her zaman bayrağının, devletinin ve milletinin yanında olacağını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk\'ün Kayseri\'ye Gelişi Kutlandı
19.12.2023 - 12:43,
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Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Heyeti Temsiliye Reisi' olarak Kayseri'ye gelişinin 104. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Kayserimiz her zaman olduğu gibi önemini koruyacak, bayrağının, devletinin, milletinin yanında olacaktır" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende ilk olarak 'Büyük Atatürk Koşusunda' dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Burada bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Mustafa Kemal Paşa dünya savaşından yenik olarak ayrılan Osmanlı Devleti sınırları içerisinde özellikle Anadolu'da meydana gelen iç karışıklıklar, isyanlar ve direnişler hakkında tetkikler yapmak üzere 9'uncu Ordu Müfettişi olarak Anadolu'muza gönderilmiş, 16 Mayıs 1919 tarihinde başlayan bu yolculuk küllerinden doğacak bir milletin kutlu yürüyüşü haline geleceğinin işaretleri olmuştur. İtilaf devletlerinin Anadolu'da halk direnişinin engellenmesi ümidiyle izin verdiği bu teftiş Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, Anadolu'da var oluş destanına dönüşmüştür. Bu süre içerisinde Mustafa Kemal Paşa 9'uncu Ordu Müfettişliğinden ve askerlik mesleğinden istifa etmiş, bunun yanında Anadolu'da, İstanbul'dan bağımsız bir meclis oluşturulana kadar geçecek süre zarfında milli mücadeleyi örgütlemek için Heyet-i Temsiliye Reisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Mustafa Kemal Paşa Kayseri'ye ilk ziyaretini 19 Aralık 1919'da yani 104 yıl önce bugün yapmıştır. Bu gelişi Heyet-i Temsiliye Reisi olarak gerçekleşmiştir. Kayserili hemşehrilerimiz havanın soğuk, karlı ve geç saatler olmasına rağmen Mustafa Kemal ve heyetini Çifte Kümbetler olarak bilinen Kayseri'mizin girişindeki mevkide gençleriyle, çocuklarıyla, büyükleriyle coşkulu bir şekilde adeta bayram havasında karşılamışlardır" diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, tören sonrası yapmış olduğu konuşmada; "104 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize gelişi ile şehrimizde çok büyük bir heyecan oluşmuştu. 104 yıl sonra bugün aynı heyecanla Atamızın şehrimize gelişini hem kutluyor hem de o günleri anıyoruz. Kayseri; Kurtuluş Savaşı başladığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına güvenmiş ve onlara destek olmuştur. Kayseri Lisemizden cepheye akın akın öğrenciler gitmiş, her yerden askerler gönderilmiş ve ekonomik destekler yollanmıştır. Atamızın, 'Anadolu iktisadi hayatında önemli olan bu şehir her zaman önemini koruyacaktır' sözü, bizim için bir yol gösterici, bunun için çok çalışmamız gerektiğini ifade eden bir cümledir. Kayserimiz her zaman olduğu gibi önemini koruyacak, bayrağının, devletinin, milletinin yanında olacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 'Atatürk' isimli şiir ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayserililere mesajları okundu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından düzenlenen etkinlikler Atatürk Evi'nde devam etti. Burada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi canlandırıldı. Ardından öğrenciler Atatürk'e yazdıkları mektupların bağlı olduğu balonları havaya bıraktı. Etkinlikler, öğrenciler tarafından açılan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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