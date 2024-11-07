Mustafa Varank'tan Girişimcilik Tavsiyesi - Son Dakika
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Mustafa Varank'tan Girişimcilik Tavsiyesi

Mustafa Varank, öğrencilere maaşlı iş yerine girişimci olmalarını önerdi ve akıl terinin önemini vurguladı.

07.11.2024 21:02
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Mustafa Varank: "Maaşlı bir iş tercih edeceğinize girişimci olmanızı öneriyorum"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Mustafa Varank:

"Alın teri değil, akıl teri çok önemli"

BURSA - Öğrencilere öğütler veren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Maaşlı bir iş tercih edeceğinize girişimci olmanızı öneriyorum. Denemekten korkmayın. Alın teri değil, akıl teri çok önemli" dedi.

Mudanya Üniversitesinin, öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hedefiyle geçtiğimiz akademik yıl başlattığı 'Tecrübe Konuşuyor' etkinliği bu yıl da devam ediyor. Ekinliğin yeni akademik yıldaki ilk konuğu, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, Bursa Milletvekili Mustafa Varank oldu. Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Prof. Dr. Emin Karip, Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı programda konuşan Mustafa Varank, Mudanya Üniversitesinin kısa sürede Bursa'nın önemli bir markası olduğunu söyledi. Gıyasettin Bingöl'e bu güzel üniversiteyi Bursa'ya kazandırdığı için teşekkür eden Varank, "Biz bu üniversite ile çalışmaya devam edeceğiz. Bursa'nın bir markası olarak ve ülkemizin değerli bir kurumu olarak inşallah çok güzel işler yapacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesile ile yeni eğitim öğretim yılının da hayırlı olmasını diliyorum. Öğrenciler, maaşlı bir iş tercih edeceğinize girişimci olmanızı öneriyorum. Denemekten korkmayın. Alın teri değil, akıl teri çok önemli" diye konuştu.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ise, "Bu üniversiteyi kurarken teknolojiye çok önem verdiğimizi ve üniversitenin alt yapısının böyle oluşturduk. Üniversitemizde, Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ı ağırlamaktan onur duyduk" dedi.

Öğrencilerle bol bol fotoğraf çekinen Varank'a ayrıca etkinliğe katılıp bilgilerini paylaştığı için plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafa Varank'tan Girişimcilik Tavsiyesi - Son Dakika

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