Nagazaki'de atom bombası saldırısının 79. yıl dönümü törenle anılacak

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ABD'nin Japonya'ya gerçekleştirdiği ikinci atom bombası saldırısında hayatını kaybeden yaklaşık 74 bin kişi, felaketin 79. yıl dönümünde Nagazaki Barış Parkı'nda düzenlenecek törenle anılacak.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında tarihin akışını değiştiren atom bombalı saldırılarda 79. yıl geride kaldı. ABD'nin Japonya'ya gerçekleştirdiği ikinci atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler, yarın Nagazaki Barış Parkı'nda düzenlenecek törenle anılacak. Hükümet temsilcileri, siyasiler, atom bombası saldırısından sağ kurtulan savaş mağdurları ile yakınları ve yabancı ülke temsilcilerinin katılacağı törende, Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki Barış Deklarasyonu'nu okuyacak. Atom bombasının atıldığı saat 11.02'de saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca saldırı sırasında ve sonrasında hayatını kaybeden kurbanların isimlerinin yer aldığı liste, anıt mezara bırakılacak.

ABD başta olmak üzere Batılı büyükelçiler katılmayacak

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki'nin daha önce açıkladığı üzere protesto riski nedeniyle törene davet edilmeyen İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen yarınki anma etkinliğine katılamayacak. İngiltere'nin Japonya Büyükelçisi Julia Longbottom ve ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel de İsrail'in davet edilmemesine tepki olarak törene katılım göstermeyecek. İngiltere ve ABD'nin yanı sıra Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği'nin de yarınki törende büyükelçi yerine daha düşük rütbeli diplomatlar tarafından temsil edilmesi bekleniyor.

Protesto endişesiyle İsrail davet edilmemişti

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki Haziran ayında yaptığı açıklamada, İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'in bu yılki anma törenine davet edilmeyeceğini duyurmuştu. Suzuki, İsrail'e yönelik muhtemel protestoların töreni sekteye uğratabileceğini belirterek, " Gazze'deki kritik insani durum ve uluslararası kamuoyunun tepkileri göz önüne alındığında, güvenli ve sorunsuz olarak gerçekleşmesi gereken törende beklenmedik olayların meydana gelebileceğine dair endişelerimiz var" ifadelerini kullanmıştı. Kararın siyasi olmadığını vurgulayan Suzuki, Nagazaki Belediyesi'nin İsrail'in Japonya Büyükelçiliği'ne davet mektubu yerine "derhal ateşkes çağrısında bulunan" bir mektup gönderdiğini ifade etmişti.

G7 üyesi ülkeler İsrail kararına tepki göstermişti

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve AB'nin Japonya büyükelçilikleri ise Nagazaki Belediyesi'ne gönderdikleri ortak mektupta İsrail'i törene davet etmeme kararından "endişe duyulduğunu" belirtmişti. Tel Aviv'in anma törenine davet edilmemesi halinde etkinliğe "üst düzey katılım sağlamanın zorlaşacağı" uyarısında bulunulan mektupta, "İsrail'in 3 yıldır törene davet edilmeyen Rusya ve Belarus gibi ülkelerle aynı kefeye konması" eleştirilmişti.

Japonya ikinci yıkımı Nagazaki'de yaşamıştı

ABD, 6 Ağustos 1945'te dünya tarihinde ilk kez Hiroşima'da Japonya'ya karşı atom bombası kullanmış, yaklaşık 160 bin kişinin hayatını kaybettiği Hiroşima saldırısı yüz binlerce insanın yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu. Japonya atılan ilk atom bombası Küçük Oğlan'ın (Little Boy) şokunu henüz atlatamamışken, ülke yalnızca günler sonra Şişman Adam (Fat Man) isimli atom bombasının neden olduğu yıkımla yüz yüze gelmişti.

Son anda hedef değişmişti

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-29 tipi bombardıman uçağı "Bockscar" 9 Ağustos 1945 günü saat 03.47'de Tinian Adası'ndan havalanmış, böylece ikinci atom bombasının bir Japon şehrine atılmasını hedefleyen operasyon başlamıştı. Üzerinde ABD askerleri tarafından yazılan "Size bir hediye daha" ve "Hirohito'ya (imparator) ikinci öpücük" notları bulunan 5 tonluk bombayı taşıyan uçak, Japonya'nın en büyük silah depolarından birisi olarak görülen 178 bin nüfuslu Kokura şehrine doğru yola çıkmıştı. O dönem kullanılan radar sistemlerinin başarısızlığı nedeniyle hedefi gördükten sonra bombayı bırakma talimatı alan "Bockscar" mürettebatı, Kokura'ya ulaştığında kentteki askeri yapıların üzerinde büyük bir sis bulutu olduğunu görmüştü. Bu sis bulutunun Kokura'daki hedeflerin vurulmasını imkansız hale getirmesi nedeniyle uçak daha önce 17 muhtemel hedeften biri olarak belirlenen, ancak daha sonra hedefler arasından çıkarılan Nagazaki'ye yönelmişti.

Yaklaşık 74 bin kişi hayatını kaybetmişti

Yaklaşık 8 saatlik uçuşun ardından Nagazaki'ye ulaşan "Bockscar", 2 saatten az yetecek yakıtının kaldığını da göz önüne alarak düğmeye basmış ve "Şişman Adam" saat 11.02'de Nagazaki'ye düşmüştü. Yaklaşık 74 bin kişinin öldüğü saldırının ardından Japonya teslim olduğunu açıklamıştı. 9 Ağustos 1945'ten bu yana savaşlarda bir daha atom bombası kullanılmamıştı. - TOKYO