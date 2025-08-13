Nahçıvan Halkı Zengezur Koridoru'na Umutla Bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nahçıvan Halkı Zengezur Koridoru'na Umutla Bakıyor

Nahçıvan Halkı Zengezur Koridoru\'na Umutla Bakıyor
13.08.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nahçıvan halkı, Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla ekonomik ve sosyal bağların güçleneceğini umuyor.

Yıllardır Zengezur Koridoru'nun açılmasını bekleyen Nahçıvan halkı, son gelişmelerin ardından umutlandı. Bölge halkı, projenin kısa sürede hayata geçirilmesini ve Azerbaycan ile doğrudan karayolunun açılmasını bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ağustos Cuma günü Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, uzun süredir tartışılan Zengezur Koridoru projesi oldu. Proje, Azerbaycan'ın batı bölgelerini doğrudan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak kara ve demiryolu hatlarının hayata geçirilmesini hedefliyor. En kritik madde ise Ermenistan'ın güneyindeki Syunik bölgesinden geçecek 43,5 kilometrelik Zengezur Koridoru'nun geliştirilmesi ve işletilmesi hakkının ABD'ye verilmesi olarak kayıtlara geçti. Zengezur Koridoru'nun faaliyete geçmesiyle Azerbaycan, Nahçıvan üzerinden Türkiye ile doğrudan bağlantı kurabilecek. Bu gelişme, yıllardır koridorun açılmasını bekleyen Nahçıvan halkında büyük umut oluşturdu. Bölge halkı, projenin kısa sürede hayata geçirilmesini beklediklerini dile getirdiler. Nahçıvan halkı, projenin tamamlanmasıyla hem ekonomik hem de sosyal bağların güçleneceğini, bölge ticaretinin canlanacağını ifade ettiler.

Behruz İsmailov, koridorun açılmasıyla sınır kavramının kalmayacağını, Azerbaycanlı akrabaları ile devamlı görüşeceklerini belirterek, "Bize faydası kardeşlerimiz ile birleşeceğiz. Bu koridor açılırsa Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan'a rahat gidip geleceğiz. Bu koridorun açılmasının sadece bize değil, bütün Müslüman alemine faydası var" dedi.

Seyyidov Mirçalo ise barış içinde yaşamak istediklerini söyleyerek, "Allah'ın izniyle Zengezur Koridoru açılırsa bizim için çok iyi olacak. Koridorun açılması ile Bakü ile karayolumuz da açılacak. Her şey bizim için daha iyi olacak. O zaman daha güzel yaşayacağız. Biz daha önceleri Ermeniler ile barış içindeydik. Biz oraya gidiyorduk, onlar buraya geliyordu. İki ülke için de kardeşlik vardı. Şimdi bu koridor açılsa aynı şekilde olacağız. Biz her yerde barış olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hüseynov Habib, koridorun açılması ile ticaretin artacağına değinerek, "Bu büyük bir proje ve hayata geçiriliyor. Bunun büyük bir siyasi önemi de var. Bütün Türk dünyasının birleştirilmesi söz konusudur. Ayrıca ülkeler arasında da ekonomik olarak önemli olup, ticareti canlandıracaktır. Diğer komşu ülkelerle de ilişkiler iyi olacaktır. Ermenistan ile sorunlarımız var. Onlar da çözülmek üzeredir. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan ülkesi birleşecektir. Vatandaşların gidiş-gelişi de kolaylaşacak, ayrıca yük trenleri, karayolunu kullanan araçların da Nahçıvan üzerinden diğer ülkelere geçişi kolay olacaktır. Turan ülkelerinin birleşimi de olacak ve bu da Azerbaycan vatandaşların hepsinde destek görüyor. Bu yaşanılanlara vatandaşlar da büyük önem veriyor" dedi.

Zengezur Koridoru'nun açılmasının Ermenistan için de büyük önem taşıdığını belirten Yunis Rüstembey ise, "Zengezur Koridoru'nun açılması sadece Azerbaycan için değil, Ermenistan için de büyük fayda sağlayacaktır. Diğer ülkeler için de büyük önem taşıyor. Biz uzun yıllardır bu projenin önemini söylüyoruz ve biliyoruz. İnşallah bu yol açılacak ve bütün Türk ülkeleri gibi diğer ülkeler de bu yoldan faydalanacaktır" diye konuştu.

Nahçıvan'da market işleten Turan Seyyidov, ürünlerin direkt kendilerine ulaşacağını söyleyerek, "Biz koridorun açılması ile güzel olacağını düşünüyoruz. Azerbaycan ile karayolu bağlantımız orasıdır. Azerbaycan'a uçakla gitmek zorunda kalıyoruz. Kötü hava şartlarında da gidip gelemiyoruz. Bizim de o zaman yaşantımız güzel olacak. Gürcistan üzerinden bizim mallarımız gidip geliyor. O zaman daha iyi olacak" dedi.

Nahçıvan'da berberlik yapan Hassenur Askerov, son gelişmeleri memnuniyetle izlediklerini ifade ederek, "Zengezur Koridoru'nun açılması ile Bakü'ye rahat gidip geleceğiz. Burada ticaretin canlanacağına inanıyoruz" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Nahçıvan, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nahçıvan Halkı Zengezur Koridoru'na Umutla Bakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Balıkesir depremi market kamerasında Ortalık savaş alanına dönmüş Balıkesir depremi market kamerasında! Ortalık savaş alanına dönmüş
Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı İşte yapılan teklif Fenerbahçe Zinchenko ile prensip anlaşmasına vardı! İşte yapılan teklif
Brad Pitt’in evine giren 4 hırsız yakalandı Brad Pitt'in evine giren 4 hırsız yakalandı
Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü Polis memuru sokak köpeğini vurarak öldürdü
Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı Balina tarafından öldürüldü diye paylaşıldı, gerçek başka çıktı
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var

11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
10:19
Osmaniye’de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
Osmaniye'de yangına müdahale eden arazöz devrildi: 1 işçi şehit
16:22
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
16:22
Muaythaide İsrail’e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı: Bayrakları açılmayacak, marşları çalınmayacak
16:11
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu
16:06
Rakamlar açıklandı Dört büyüklerden dev zarar
Rakamlar açıklandı! Dört büyüklerden dev zarar
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:46
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü
Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü!
15:44
Havada panik anları Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
Havada panik anları! Antalya uçağı acil inişe geçti, ekipler hazır bekletildi
15:30
Rıza Çalımbay’dan Arda Turan için olay sözler
Rıza Çalımbay'dan Arda Turan için olay sözler
15:28
Halep’te Suriye ordusu ile PKKYPG arasında çatışma: 1 asker öldü
Halep'te Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma: 1 asker öldü
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 12:27:30. #7.11#
SON DAKİKA: Nahçıvan Halkı Zengezur Koridoru'na Umutla Bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.