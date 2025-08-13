Nahçıvan Halkı Zengezur Koridoru\'na Umutla Bakıyor

Yıllardır Zengezur Koridoru'nun açılmasını bekleyen Nahçıvan halkı, son gelişmelerin ardından umutlandı. Bölge halkı, projenin kısa sürede hayata geçirilmesini ve Azerbaycan ile doğrudan karayolunun açılmasını bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ağustos Cuma günü Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, uzun süredir tartışılan Zengezur Koridoru projesi oldu. Proje, Azerbaycan'ın batı bölgelerini doğrudan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak kara ve demiryolu hatlarının hayata geçirilmesini hedefliyor. En kritik madde ise Ermenistan'ın güneyindeki Syunik bölgesinden geçecek 43,5 kilometrelik Zengezur Koridoru'nun geliştirilmesi ve işletilmesi hakkının ABD'ye verilmesi olarak kayıtlara geçti. Zengezur Koridoru'nun faaliyete geçmesiyle Azerbaycan, Nahçıvan üzerinden Türkiye ile doğrudan bağlantı kurabilecek. Bu gelişme, yıllardır koridorun açılmasını bekleyen Nahçıvan halkında büyük umut oluşturdu. Bölge halkı, projenin kısa sürede hayata geçirilmesini beklediklerini dile getirdiler. Nahçıvan halkı, projenin tamamlanmasıyla hem ekonomik hem de sosyal bağların güçleneceğini, bölge ticaretinin canlanacağını ifade ettiler.

Behruz İsmailov, koridorun açılmasıyla sınır kavramının kalmayacağını, Azerbaycanlı akrabaları ile devamlı görüşeceklerini belirterek, "Bize faydası kardeşlerimiz ile birleşeceğiz. Bu koridor açılırsa Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan'a rahat gidip geleceğiz. Bu koridorun açılmasının sadece bize değil, bütün Müslüman alemine faydası var" dedi.

Seyyidov Mirçalo ise barış içinde yaşamak istediklerini söyleyerek, "Allah'ın izniyle Zengezur Koridoru açılırsa bizim için çok iyi olacak. Koridorun açılması ile Bakü ile karayolumuz da açılacak. Her şey bizim için daha iyi olacak. O zaman daha güzel yaşayacağız. Biz daha önceleri Ermeniler ile barış içindeydik. Biz oraya gidiyorduk, onlar buraya geliyordu. İki ülke için de kardeşlik vardı. Şimdi bu koridor açılsa aynı şekilde olacağız. Biz her yerde barış olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hüseynov Habib, koridorun açılması ile ticaretin artacağına değinerek, "Bu büyük bir proje ve hayata geçiriliyor. Bunun büyük bir siyasi önemi de var. Bütün Türk dünyasının birleştirilmesi söz konusudur. Ayrıca ülkeler arasında da ekonomik olarak önemli olup, ticareti canlandıracaktır. Diğer komşu ülkelerle de ilişkiler iyi olacaktır. Ermenistan ile sorunlarımız var. Onlar da çözülmek üzeredir. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan ülkesi birleşecektir. Vatandaşların gidiş-gelişi de kolaylaşacak, ayrıca yük trenleri, karayolunu kullanan araçların da Nahçıvan üzerinden diğer ülkelere geçişi kolay olacaktır. Turan ülkelerinin birleşimi de olacak ve bu da Azerbaycan vatandaşların hepsinde destek görüyor. Bu yaşanılanlara vatandaşlar da büyük önem veriyor" dedi.

Zengezur Koridoru'nun açılmasının Ermenistan için de büyük önem taşıdığını belirten Yunis Rüstembey ise, "Zengezur Koridoru'nun açılması sadece Azerbaycan için değil, Ermenistan için de büyük fayda sağlayacaktır. Diğer ülkeler için de büyük önem taşıyor. Biz uzun yıllardır bu projenin önemini söylüyoruz ve biliyoruz. İnşallah bu yol açılacak ve bütün Türk ülkeleri gibi diğer ülkeler de bu yoldan faydalanacaktır" diye konuştu.

Nahçıvan'da market işleten Turan Seyyidov, ürünlerin direkt kendilerine ulaşacağını söyleyerek, "Biz koridorun açılması ile güzel olacağını düşünüyoruz. Azerbaycan ile karayolu bağlantımız orasıdır. Azerbaycan'a uçakla gitmek zorunda kalıyoruz. Kötü hava şartlarında da gidip gelemiyoruz. Bizim de o zaman yaşantımız güzel olacak. Gürcistan üzerinden bizim mallarımız gidip geliyor. O zaman daha iyi olacak" dedi.

Nahçıvan'da berberlik yapan Hassenur Askerov, son gelişmeleri memnuniyetle izlediklerini ifade ederek, "Zengezur Koridoru'nun açılması ile Bakü'ye rahat gidip geleceğiz. Burada ticaretin canlanacağına inanıyoruz" dedi. - IĞDIR