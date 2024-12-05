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Narin Güran Cinayeti Gelişmeleri

Narin Güran Cinayeti Gelişmeleri

Avukat Ali Eryılmaz, cinayette Nevzat Bahtiyar'ın ifadesindeki çelişkileri ve delilleri açıkladı.

05.12.2024 15:17
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Narin Güran cinayeti gündemdeki yerini koruyor. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına davanın kilit isimlerinden Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz bağlandı. Avukat Eryılmaz, hakkında en az şey bilinen Nevzat Bahtiyar'la ilgili açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Narin'in elinde saç ve kıllar bulunduğu ortaya çıkmış, bu saç ve kılların kime ait olduğu sorusu gündem olmuştu. Avukat Ali Eryılmaz, mitokondriyal DNA incelemesi sonucunu "Neler Oluyor Hayatta" programında paylaştı. O saç ve kıllarda tespit edilen DNA'nın, Narin'in anne soyundan birine ait olduğu ortaya çıktı. Avukat Eryılmaz'a göre, anne Yüksel Güran ya da ağabey Enes Güran'ı işaret eden bu yeni delil, aynı zamanda yenge Hediye Güran'ı da şüpheliler arasına sokuyordu. Çünkü yenge Hediye Güran, sadece Narin'in amcasının eşi değil, aynı zamanda anne Yüksel Güran'ın da dayısının kızı.

Avukat Eryılmaz, Narin'in cansız bedenini dere yatağına saklayan Nevzat Bahtiyar'ın dikkat çeken çelişkili ifadeleri hakkında şunları söyledi: "İlk ifadesini kendisini ve ailesini güvende hissetmediği için verdiğini söyledi. Ama sonra doğruları anlatmaya başladı. Son ifadesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Son ifadesi HTS kayıtlarıyla da uyumlu. 26 Aralık'taki duruşmada bu son ifadenin arkasında duracağız."

"Keşke beni vursaydı"

Nevzat Bahtiyar'ın sakin ve içine kapanık biri olduğunu anlatan avukat Eryılmaz, güçlü bir aile olan Güranların cinayeti Bahtiyar'ın üzerine yıktıklarını, amca Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı Narin'in cesedini saklaması için silahla tehdit ettiğini söyledi. Eryılmaz, canlı yayında açıklamasına şöyle devam etti: "Nevzat Bahtiyar suçunu kabul ediyor ve çok pişman. Hatta 'Salim keşke beni vursaydı da yapmasaydım' diyor."

"Enes Güran'ın diş izlerine inceleme talep ettik, kabul edilmedi"

Emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın gözündeki morlukların diş izleri olduğu üzerine yaptığı çalışmayı "Neler Oluyar Hayatta" programında paylaşmıştı. Avukat Ali Eryılmaz'ın canlı bağlantısı sırasında stüdyo konuğu olan Savaş Kurtbaba, o fotoğraflar üzerinde yeni bir inceleme yapılıp yapılmadığını sordu. Avukat Eryılmaz hem o fotoğraflar hem de Enes Güran'ın diş izleri üzerinde inceleme talep ettiklerini, ancak mahkemenin dosyaya yeni delil katmayacağı gerekçesiyle bu talebi reddettiğin ifade etti.

Arkadan gelen kadın sesi kime ait?

Avukat Eryılmaz, bir başka önemli detayı şöyle paylaştı: "Nevzat Bahtiyar, su kesintisi için Salim Güran'la yaptığı telefon konuşması sırasında arkadan bir kadın sesi duyduğunu söyledi."

"İtiraf gelmeyecek"

Eryılmaz, 26 Aralık'taki ikinci duruşmada nelerin delil olarak kullanacağı sorusuna, her yeni çıkan delilin zaten Nevzat Bahtiyar'ın bu cinayetin içerisinde olmadığını; sonradan dahil edildiğini gösterdiğini ve gerçek katilleri işaret ettiğini söyledi. Eryılmaz, "Bu cinayetle ilgili kimseden itiraf gelmeyecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Narin Güran Cinayeti Gelişmeleri - Son Dakika

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