Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun: Sosyal Adaleti Sağlamak İçin Uğraşıyoruz

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Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR)- Narlıdere'de hayata geçen sosyal belediyecilik uygulamalarını anlatan Belediye Başkanı Erman Uzun, sosyal adaleti sağlamak için uğraştıklarını belirtti. Uzun, "Ekonomi bu kadar yangın yeriyken insanlar geçmişte iyi ürün seçmek için pazar yerine sabahın en erken saatlerinde gidip alışveriş yaparken şimdi pazarın kapanışıyla birlikte gidip orada kalan çürük elmayı almanın peşindeyse burada bence bizlerin kendini bir sorgulaması gerekiyor. Önceliklerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bizim de bundan dolayı önceliğimiz vatandaşımızın ekonomisi, vatandaşımızı rahatlatacak, kadınları toplum yaşamına kazandıracak hizmetler üretmek, engelli vatandaşlarımız için onların refah ve huzur içerisinde yaşaması için biraz daha fazla çalışmak" dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçede hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamaları ve projelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılardan kaynaklı vatandaşların temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerini talep ettiğini dile getiren Uzun, "Yaşadığımız pandemi sürecinin ardından belediyeler, kamu kurumları, özel iştirakler ve vatandaşımız ekonomik anlamda zor günler geçiriyor. Vatandaşlarımızın da belediyelerden beklentileri aslında temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra artık sosyal hizmetler olmaya başladı. Biz de bunlara yönelik bazı çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın yarasını bir nebze de olsun hafifletmeye çalışıyoruz. Belediyecilik geçmişte vatandaşımızın yol, köprü, kaldırım yapan, park sulayan, park yapan bir yapı içerisinde olmasını bekliyordu. Özellikle pandemi sürecinin arkasından ülkemizde derinleşen büyük ekonomik krizle birlikte vatandaşlarımızın bizden beklentisi; uygun fiyata iyi gıdaya erişim, uygun fiyata sosyalleşebilecekleri tesisler, gıda yardımları, beslenme yardımları, kreşler ve benzeri aslında. Sosyal adaleti sağlamamıza yönelik talepleri oldu. Bu noktada biz de Narlıdere Belediyesi imkanlarıyla imkanlarımız dahilinde vatandaşımıza hizmet etmek için uğraşıyoruz. Sosyal adaleti sağlamak için uğraşıyoruz" dedi.

"Emekliler Lokali ve Kent Lokantası projesini çok önemsedik"

Uzun, Narlıdere Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kent Lokantası ve Emekliler Lokaline ilişkin olarak, "15 Kasım günü bir Kent Lokantası ve bir Emekliler Lokali açtık. Kent Lokantasıyla birlikte dar gelirli vatandaşlarımızı uygun fiyata, iyi gıdaya, sağlıklı gıdaya erişimi noktasında bir çalışma başlattık. Narlıdere 62 bin nüfuslu bir ilçe ve ortalama günlük 150 adet yemek satışı var. 150 adet yemek satışı bizi bu noktada oldukça mutlu ediyor. Ağırlıklı olarak emekliler faydalanıyor. Çünkü Narlıdere bir işçi kenti değil. Emekliler Lokali gerçekten göz bebeğimiz olacak bir proje. Seçim döneminde söz vermiştim emekli vatandaşlarımıza. Onlar için bir şeyler yapmak istediğimi ifade etmiştim. Onların da böyle bir beklentisi vardı. Bu noktada 5 liraya çay, 10 liraya kahve içtikleri çok uygun fiyata tost yiyip oturup arkadaşlarıyla sosyalleşebildikleri bir alan oldu. Torunlarının ellerinden tutup büyük bir öz güvenle götürüp bir meyve suyu ısmarlayabilecekleri bir alan oldu. Bu noktada Emekliler Lokali ve Kent Lokantası projesini çok önemsedik. Dar gelirli vatandaşlarımıza, emeklilerimize yönelik oldukça kıymetli iki projemiz. Emekliler Lokali projesinin devamını da sağlamayı planlıyoruz. Kent Lokantası Projesi bir adetle sınırlı olacaktı zaten. En başta da bunu söyledim. Çünkü bir yandan da bir esnafın gerçeği vardı. Esnafı da zor durumda bırakmamak adına Kent Lokantamızı bir adetle sınırlandıracağız. Ama Emekliler Lokali için Ilıca ve Huzur Mahallesi'nde de bir çalışmamız olacak" ifadesini kullandı.

"Vatandaşımızın yarasına merhem olmak için mücadele edeceğiz"

Narlıdere'de yaşayan yurttaşların çeşitli hastalıkları olanlara da belediye olarak destek vermek için çalışma yaptıklarını belirten Uzun, "Kısa süre içerisinde belli başlı hastalık gruplarına yönelik bizim de destek olabileceğimiz bir çalışmamız ortaya çıkacak. Biz sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışıyla aslında vatandaşımızın nerede bir yarası varsa ona merhem olmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Temel şiarımız bu" dedi.

"İnsan odaklı bir belediyecilikle hizmet etmeye çalışıyoruz"

Hükümetin belli başlı noktalarda CHP tarafından yönetilen belediyeler kadar hassas olmadığını da ifade eden Uzun, "Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yoldan, köprüden ziyade vatandaşımızın cebini, vatandaşımızın vicdanını, vatandaşlarımızın evlatlarını, yaşlılarını, engellilerini, dezavantajlarını ön plana alıyoruz. İnsan odaklı bir belediyecilikle hizmet etmeye çalışıyoruz. Elbette ki fiziki hizmetler çok önemli. Bu noktada iktidarın, hükümetin yaptığı çalışmalar mutlaka değerlidir. Fakat ekonomi bu kadar yangın yeriyken insanlar geçmişte iyi ürün seçmek için pazar yerine sabahın en erken saatlerinde gidip alışveriş yapmak yaparken şimdi pazarın kapanışıyla birlikte gidip orada kalan çürük elmayı almanın peşindeyse burada bence bizlerin kendini bir sorgulaması gerekiyor. Önceliklerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bizim de bundan dolayı önceliğimiz vatandaşımızın ekonomisi, vatandaşımızı rahatlatacak, kadınları toplum yaşamına kazandıracak hizmetler üretmek, engelli vatandaşlarımız için onların refah ve huzur içerisinde yaşaması için biraz daha fazla çalışmak bizim temel önceliklerimiz. Sosyal demokrat belediyecilik de aslında budur. Bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, yol, köprü, asfalt, park bahçe bakımı, çöp toplama gibi temel belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra en az sosyal hizmetlerin de bunlar kadar önemli olduğunun bilincinde bir süreç götürmeye çalışıyor. Bu noktada belediyelerimiz oldukça başarılı devam ediyor. Bundan sonra daha da başarılı bir şekilde bu sürece imkanlarımız dahilinde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlere için Narista

İlçede yaşayan gençlere yönelik Narista markasıyla kiosk kahveci projesi geliştirdikleri aktaran Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Ekip arkadaşlarımızla beraber gençlere yönelik ne yapabiliriz diye çalıştığımızda gençlerin en fazla nerelerde vakit geçirdiği ve neye erişimi noktasında bir ihtiyaçları olduğuna baktığımızda gençlerin sosyalleştiği alanlar aslında yeni nesil kahve zincirleri. Bunun tespitini yaptık. Yeni nesil kahve zincirlerindeki fiyatları da görünce açıkçası epey bir şaşırdık. Yeni bir markamız olacak. Narista markası. Narista markasıyla birlikte Limanreis sahilinde ve Narlıdere sahilevlerinde aslında bir kiosk kahveci açacağız. Bu kahve zincirlerinin bir kiosk modelini gerçekleştireceğiz. İçinde nitelikli kahvelerin yer aldığı, içecek, kahve çeşitlerinin yer aldığı ve yabancı kahve zincirlerinin ortalama yarı fiyatında, belki yarı fiyatından da aşağıda bir fiyatlı kahve satışlarının yapılabileceği Narista kioskları kurmayı planlıyoruz. Aslında hedefimiz biraz vatandaşımızın, gençlerimizin yabancı kahve zincirleri markalarının bardaklarıyla sahillerde yürümesi, sosyalleşmesi değil belediyemizin Naristası'nın bardağıyla birlikte daha da uygun fiyata, belki de daha kaliteli kahveyi keyifle yudumlayıp, sosyalleşebilecekleri arkadaşlarıyla sohbet, muhabbet edebilecekleri bir ortam olsun istiyoruz. Kısa sürede Narista projemizi gerçekleştireceğiz. Gençlerimiz, yaş almışlarımız ve toplumun dezavantajlı kesimleri için sosyal belediyecilik anlayışımızla hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.