NATO Denizdeki Liderliği İtalya'ya Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

NATO Denizdeki Liderliği İtalya'ya Geçti

NATO Denizdeki Liderliği İtalya\'ya Geçti
04.07.2025 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te düzenlenen törenle SNMG-2 komutası Türkiye'den İtalya'ya devredildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı, 4 Temmuz'da NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) Komutanlıklarının devir teslim törenine ev sahipliği yaptı. Törenle birlikte SNMG-2'nin komutası Türkiye'den İtalya'ya geçti.

Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Müttefik Deniz Komutanlığı Komutan Yardımcısı Koramiral Didier Maleterre, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay ve Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya'nın katılım sağladığı Tören, Türk ve İtalyan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından görevi devralan İtalyan komutan Tuğamiral Francesco Iavazzo bir konuşma yaptı. Törene üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

1972 yılında kurulan ve yaklaşık 52 yıldır Akdeniz'de NATO'nun caydırıcılığını sağlayan SNMG-2, eğitim ve tatbikatlarla 32 müttefik ülke arasında deniz güvenliği iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Komutanlık, rotasyon usulüyle müttefik ülkeler arasında paylaşılıyor. Bu kapsamda SNMG-2 Komutanlığı, 3 Aralık 2024 - 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında beşinci kez Türkiye tarafından üstlenilmişti. Komuta gemisi görevini TCG Kemalreis fırkateyni yürütmüştü.

"Türkiye, NATO'nun deniz gücüne en fazla katkı sağlayan ülkelerden biridir"

Törende konuşan SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Halil İlker Avcı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin NATO deniz unsurlarına verdiği katkıya dikkat çekti. Türkiye'nin, SNMG-2'ye en fazla gemi katkısı sağlayan müttefik ülke olduğunu vurgulayan Avcı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin NATO içindeki etkin rolünü anlattı.

Görev süresince gerçekleştirilen faaliyetleri özetleyen Avcı, deniz görev gücünün ilk olarak 1972'de 'NATO Akdeniz Çağrı Kuvveti' adıyla kurulduğunu, 2007 yılından bu yana ise 'Standing NATO Maritime Group-2 (SNMG-2)' adını taşıdığını belirtti. Ayrıca SNMG-2'nin, NATO'nun 2024'te yürürlüğe giren yeni kuvvet modeli kapsamında 1'inci kademe (Tier-1) kuvvetler içinde yer aldığını ifade etti.

Görev grubunun temel işlevlerini; NATO'nun caydırıcılık ve savunma düzenine destek olmak, kriz bölgelerine hızla intikal edebilmek, denizlerde durumsal farkındalığı artırmak ve müttefik ülkelerle ortak tatbikatlar gerçekleştirmek şeklinde sırlayan Tuğamiral Avcı liman ziyaretleri ve eğitim faaliyetleriyle de NATO ortaklarıyla iş birliğinin geliştirildiğini belirtti.

SNMG-2 faaliyetlerinin TCG Kemalreis'te konuşlu karargah üzerinden yönetildiğini açıklayan Avcı, karargahta Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Romanya ve Yunanistan'dan personelin görev yaptığını söyledi. Görev dönemi boyunca ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Portekiz gibi ülkelerden toplam 16 savaş gemisinin görev grubunda yer aldığını kaydetti.

Tatbikatlara da değinen Avcı, İspanya ev sahipliğinde Dynamic Mariner-25 ve Flotex-25, İtalya ev sahipliğinde Dynamic Manta-25, Mare Aperto-25, Med Strike-25 ve Yunanistan ev sahipliğinde Steadfast Dart-25 tatbikatlarına katılım sağlandığını, toplam 6 ülkede 20 liman ziyaretinin gerçekleştiğini aktardı. Bu ziyaretlerde mülki ve askeri makamlarla üst düzey temaslar kurulduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonunda görev sürecini değerlendiren Tuğamiral Avcı, Türkiye'nin NATO içindeki deniz gücüne dayalı katkılarını başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

Görev, İtalya'ya devredildi

Törende SNMG-2 Komutanlığı, Tuğamiral Halil İlker Avcı'dan Tuğamiral Francesco Iavazzo'ya; SNMCMG-2 Komutanlığı ise Albay Kürşat Kurnaz'dan Yarbay Fortunato Genovese'ye devredildi.

Törene ayrıca Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Müttefik Deniz Komutanlığı Komutan Yardımcısı Koramiral Didier Maleterre, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay ve Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya da katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Marmaris, Savunma, Türkiye, İtalya, Tören, Yerel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Yerel NATO Denizdeki Liderliği İtalya'ya Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli’den 7.4’lük deprem uyarısı 6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
Bodrum’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü Bodrum'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor 96 basamakla çıkılıyor Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor; 96 basamakla çıkılıyor
ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor
AK Partili Güler’i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
Timur Cihantimur’un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi Timur Cihantimur'un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam

14:23
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
13:20
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var
Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
12:05
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
19:52
Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
19:36
Fenerbahçe’den 3. kaleci için sürpriz girişim
Fenerbahçe'den 3. kaleci için sürpriz girişim
19:30
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
19:29
Beşiktaş’ta ayrılık Rashica’dan o teklife ’evet’ cevabı
Beşiktaş'ta ayrılık! Rashica'dan o teklife 'evet' cevabı
19:27
Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
19:16
Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye
Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye
19:03
İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı
18:57
Ödemiş’teki yangından acı haber Orman işçisi şehit oldu
Ödemiş'teki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu
18:48
Sinan Akçıl’dan sevgilisi Ece Erken için yapılan “Enişteci“ yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın
Sinan Akçıl'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan "Enişteci" yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 14:34:34. #7.11#
SON DAKİKA: NATO Denizdeki Liderliği İtalya'ya Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.