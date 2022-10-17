NATO'nun 'Steadfast Noon' nükleer tatbikatı başladı - Son Dakika
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NATO'nun 'Steadfast Noon' nükleer tatbikatı başladı

17.10.2022 14:48
NATO'nun 'Steadfast Noon' nükleer tatbikatı başladı

NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatı 'Steadfast Noon', Belçika, İngiltere ve Kuzey Denizi semalarında başladı.

NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatı 'Steadfast Noon', Belçika, İngiltere ve Kuzey Denizi semalarında başladı.

NATO tarafından her yıl düzenlenen nükleer caydırıcılık tatbikatı 'Steadfast Noon' başladı. Belçika, İngiltere ve Kuzey Denizi semalarında 17-30 Ekim tarihleri arasında sürecek olan tatbikata ilişkin açıklama yapan NATO, "NATO'nun haziran ayında Madrid Zirvesi'nde müttefik liderler tarafından kabul edilen yeni stratejik konseptinin 'NATO'nun nükleer kapasitesinin temel amacının barışı korumak, tehdidi önlemek ve saldırganlığı caydırmak' olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Nükleer silahlar var olduğu sürece NATO nükleer bir ittifak olarak kalacaktır. NATO'nun hedefi herkes için daha güvenli ve nükleer silahların olmadığı bir dünya" ifadelerini kullandı.

Tatbikata 14 ülke ve 60 uçak katılıyor

NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatına 14 ülkeden dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarının yanı sıra gözetleme, tanker ve çeşitli tiplerde 60 uçak katılıyor. ABD'nin B-52 uzun menzilli bombardıman uçaklarının da yer aldığı tatbikatta gerçek mühimmat kullanılmayacağı aktarıldı. Bu yıl Belçika'nın ev sahipliği yaptığı tatbikata ilişkin açıklama yapan NATO Sözcüsü Oana Lungescu, "Bu tatbikat, ittifakın nükleer caydırıcılığının güvenli, emniyetli ve etkili kalmasını sağlamaya yardımcı oluyor" dedi.

"Herhangi bir olayla bağlantılı değil"

Tatbikat öncesinde yapılan duyuruda ise, "NATO genelindeki hava kuvvetleri, 17 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren Kuzey- Batı Avrupa üzerinde onlarca uçağın dahil olduğu nükleer caydırıcılık yeteneklerini sergileyecek. NATO'nun 30 Ekim'e kadar sürecek olan tatbikatı, rutin ve tekrar eden bir eğitim faaliyetidir. Herhangi bir güncel olayla bağlantılı değildir" denilmişti. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

Kuzey Denizi, England, Belçika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel NATO'nun 'Steadfast Noon' nükleer tatbikatı başladı - Son Dakika

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