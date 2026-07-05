NATO'ya Hayır: Altınoluk'ta Protesto - Son Dakika
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NATO'ya Hayır: Altınoluk'ta Protesto

05.07.2026 17:01
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Edremit Emek ve Demokrasi Platformu, NATO'yu protesto etti, savaş bütçelerine tepki gösterdi.

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - NATO, Edremit Emek ve Demokrasi Platformu'nun öncülüğünde protesto edildi.

Edremit Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısı ve Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık Emek ve Demokrasi Güçlerinin desteğiyle Altınoluk'ta NATO'yu protesto eylemi düzenlendi.

Arasında CHP, SOL Parti ve TİP üyelerinin de bulunduğu çeşitli siyasi partiler ile sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı protestocular, Altınoluk Kırmızı Köprü'deki Sanat Sokağı'nda bir araya geldi.

Dövizler taşıyan protestocular, "NATO'ya hayır", "Savaşa değil, barışa bütçe", "Emperyalizme karşı omuz omuza" sloganları eşliğinde yaklaşık iki kilometrelik yürüyüşün ardından Altınoluk Meydanı'na ulaştı.

Edremit Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Baran Bakır, protestocular adına burada yaptığı açıklamada, dünyada artan savaş politikalarının halkları yoksulluğa ve yıkıma sürüklediğini belirtti ve silahlanma yarışının durdurulması gerektiğini söyledi.

Eğitime, sağlığa, barınmaya ve sosyal haklara ayrılması gereken kaynakların savaş bütçelerine aktarılmasını eleştiren Bakır, "Bombalara ayrılan her kuruş halkın ekmeğinden, füzelere ayrılan her bütçe gençlerin geleceğinden çalınmaktadır" dedi.

NATO'nun bir savunma örgütü değil, emperyalist politikaların askeri aracı olduğunu söyleyen Bakır, örgütün kurulduğu günden bu yana halkların özgürlüğünü değil, sermayenin çıkarlarını koruduğunu ifade etti.

Yugoslavya, Afganistan, Irak ve Libya başta olmak üzere birçok ülkedeki savaşlarda NATO'nun sorumluluğu bulunduğunu hatırlatan Bakır, Türkiye'nin NATO üyeliğinin sona erdirilmesini ve yabancı askeri üslerin kapatılmasını istedi.

Filistin'deki saldırıların da bölgede devam eden çatışmaların emperyalist politikaların sonucu olduğunu belirten Bakır, halkların barış içinde yaşamasından yana olduklarını söyledi.

DENİZ GÖKTAŞ'A DESTEK

Bakır, düşüncelerini ve sanatını özgürce ifade ettiği gerekçesiyle hakkında işlem yapılan komedyen Deniz Göktaş ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Savaş politikalarının egemen olduğu dönemlerde sanatçıların, gazetecilerin, öğrencilerin ve sendikacıların susturulmaya çalışıldığını söyleyen Bakır, "Barışı savunanın da emeğini savunanın da gerçeği yazanın da özgürlüğünü birlikte savunacağız" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından eylem kapsamında türküler seslendirildi, halay çekildi, şiirler okundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel NATO'ya Hayır: Altınoluk'ta Protesto - Son Dakika

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