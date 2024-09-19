NATO'ya Karşı Yürüyüş: THTM İncirlik'e Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

NATO'ya Karşı Yürüyüş: THTM İncirlik'e Gidiyor

Geniş Video İzle

THTM, İstanbul'dan İncirlik Üssü'ne yürüyüş başlatarak NATO'ya karşı mücadele ediyor.

19.09.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - NATO'ya karşı mücadele amacıyla İstanbul'dan Adana İncirlik Üssü'ne yürüyüş başlatan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Eskişehir'de açıklama yaptı. THTM Yürütme Kurulu Üyesi Burçak Özoğlu, "Yürüyoruz, dördüncü günümüzdeyiz. Kim yürüyor diye soracak olursanız, bu ülkenin bağımsızlıkçıları yurtseverleri, emekçileri, aydınları, gençleri, bu ülkenin geleceğinin de bugünün de dününün de hesabını sormak isteyenler yürüyor" dedi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) NATO'ya karşı mücadele amacıyla İstanbul'dan Adana İncirlik Üssü'ne yürüyüş başlattı. Eskişehir'den de geçen THTM üyeleri, İsmet İnönü Caddesi'nden Ulus Anıtı'na kadar yürüyüş düzenledi. 'Katil NATO, ülkemizden defol', 'Filistin halkı yalnız değildir', 'Yurtseverler NATO'ya boyun eğmiyor' sloganlarını atan yüzlerce kişiye çevreden geçen vatandaşlar da destek verdi.

"Yürürken büyüyerek ilerledik"

Ulus Anıtı'nda basın açıklaması yapan THTM Yürütme Kurulu Üyesi Burçak Özoğlu, şunları söyledi:

"Yürüyoruz, dördüncü günümüzdeyiz. Kim yürüyor diye soracak olursanız, bu ülkenin bağımsızlıkçıları, yurtseverleri, emekçileri, aydınları, gençleri, bu ülkenin geleceğinin de bugünün de dününün de hesabını sormak isteyenler yürüyor. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi henüz çok genç bir platform. Bu ülkenin tüm bağımsızlıkçı, yurtsever tarihini yüklenerek bugüne geldik, bu yürüyüşümüzü başlattık. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin içindeki yurtseverler, laik duyarlılığı olanlar dediler ki, bu dönemin eylül ayından itibaren damgasını vuracak eylemimiz NATO'ya karşı yürüteceğimiz kampanya olacak. Biz 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bu kampanyamızı ilan ettik. Biz yürüyoruz, Kartal'dan başladık. Hem İstanbul'un işgale karşı mücadelesinde simge olmuş Kartallı Kazım'ın Kartal'ından başladık. Hem emekçi Kartal'ından başladık. Gebze'ye gittik. Yürüyüşümüz sadece yolları aşındırmakla değil, aynı zamanda yürürken de büyüyerek ilerledik. Sesimizi güçlendirerek ilerledik."

NATO\'ya Karşı Yürüyüş: THTM İncirlik\'e Gidiyor
Kaynak: ANKA

Adana İncirlik Üssü, Eskişehir, Politika, İncirlik, Güvenlik, İstanbul, Türkiye, Yerel, Yaşam, Nato, Son Dakika

Son Dakika Yerel NATO'ya Karşı Yürüyüş: THTM İncirlik'e Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:04:20. #1.13#
SON DAKİKA: NATO'ya Karşı Yürüyüş: THTM İncirlik'e Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement