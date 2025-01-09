Nazilli Belediye Başkanı Tetik\'ten Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Yerel

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tetik mesajında gazetecilik mesleğinin önemine ve kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlenen basın emekçilerinin fedakarlıklarına dikkat çekti. Başkan Tetik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, tarafsız ve doğru bilgilendirme anlayışıyla toplumun aydınlanmasında büyük bir rol oynamaktadır. Her türlü zorluğa rağmen mesleklerini özveriyle icra eden gazetecilerimiz, halkın sesi ve vicdanı olmayı sürdürmektedir. Bu anlamlı günde, toplumsal sorumluluk bilinciyle gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyor, doğru bilgiye ulaşmamızda oynadıkları hayati rolden dolayı teşekkür ediyorum. Mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getiren basın emekçilerimizin her zaman yanlarında olduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Başta Nazilli'de görev yapan gazetecilerimiz olmak üzere, tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." - AYDIN