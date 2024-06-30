Nazilli Belediyesi İzmir Selçuk\'ta çıkan yangına destek veriyor

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Nazilli Belediyesi ekipleri; İzmir Selçuk'tan başlayıp Kuşadası'ndaki ormanlık alana ulaşan ve rüzgarın etkisiyle büyümeye devam eden yangının söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İzmir Selçuk ve Kuşadası sınırında yangın çıktığı haberini alan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, söndürme çalışmalarına destek sağlanması için ekiplerine talimat verdi. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için canla başla mücadele eden ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de yardıma gelen itfaiye çalışanlarıyla koordineli bir şekilde yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Selçuk ve Kuşadası halkına geçmiş olsun dileklerini dileten Başkan Tetik, "Böyle bir felaketin yaşanması bizleri derinden üzmüştür. Tek bir ağacımız bile hepimiz için çok kıymetlidir. Yaşanan aşırı sıcakların otları kurutması ve rüzgarın etkisiyle yangın ne yazık ki çok fazla büyüdü. Tek temennimiz yangının daha fazla büyümeden biran evvel kontrol altına alınması" dedi. - AYDIN