Nazilli Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nden Sosyal Sorumluluk Projelerine Destek

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Nazilli Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde giyim, kırk yama ve el sanatları kurslarına katılan kursiyerler el emeği göz nuru ürettikleri çalışmalarıyla sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlıyorlar.

Hünerli kadınlar sosyal sorumluluk projeleri ile faydalı olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyor ve bu mutluluğu Nazilli Belediyesinin kendilerine sunduğu fırsat sayesinde yaşadıklarını belirtiyor. Sağlık ve ruhen kötü hissettikleri zamanlarda bile kursa gelerek kendilerini iyi hissettiklerini belirten kursiyerler, "Burası bizim için bir terapi merkezi. Burada eskileri yeniliyoruz. Herkes için gereksiz olan birçok eşyayı değerlendiriyoruz. Eskimiş çoraplar bile bizim için çok değerli. Bu çalışmaları yaparken beynimizi başka şeylerle meşgul etmek yerine faydalı olmaya odaklıyoruz. Burada edindiğimiz arkadaşlarımız ile dedikodu yapmak yerine birbirimizin sorularını paylaşıp yardımcı olma şansını da yakalamış oluyoruz" diye konuştular.

Zaman zaman yaptıkları çalışmalar ile Nazilli Belediyesine de katkı sağlayan kursiyerleri Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik adına ziyaret eden Kültür Sosyal İşler Müdürü Bahar Erdoğan Uludağ yapılan çalışmaları inceleyerek, kurs eğitmenleri Nihal Erbakan ve Filiz Aydın'dan bilgi aldı. Modası geçti diye veya herhangi bir sebepten dolayı Kullanılmayan giysiler kumaşlar ve ev tekstil malzemeleri ile kursiyerler tarafından hazırlanan mini serginin amacını anlatan Kırk yama ve giyim kursu eğitmeni Nihal Eerbakan, "Kursumuz 12 senedir devam ediyor. Kursumuzda kendi işlerimizin yanı sıra bizler bir de sosyal sorumluluk projeleri için çalışıyoruz. Yani bayanlar yaptıkları işlerle hem mutlu oluyor hem de faydalı oluyorlar. Bizce zaten en önemlisi de, önceliğimiz de bu. Yaptığımız iş ile faydalı olabilmek. Sevgi evlerinde kalan çocuklar için, ceza evinde annesi ile birlikte kalan mahkum çocuklar için, sokak hayvanlarının tedavilerinde ve mama temininde kullanılmak üzere burada yaptığımız ürünleri satıyoruz. Bazen bu ürünleri onların kullanması için de yapıyoruz. Bu sene de yaptığımız oyuncak bebeklerimiz İzmir'deki onkoloji hastanesinde tedavi gören çocuklara gidecek. Öte yandan naylon poşetliklerimiz var, satışından kalan parayı hayvan derneklerine bağışlayacağız. Yastık kılıfları ile çantalardan elde ettiğimiz gelirlerimizi de çok sevdiğimiz vefat eden bir kursiyer arkadaşımızın hatırasını yaşatmak adına yarısını sokak hayvanları için yarısını da LÖSEV'e bağışlayacağız" dedi.

Hediyelik eşyalarında yapıldığı el sanatları bölümünde üretim faaliyetlerinin hiç bitmediğini belirten El Sanatları Eğitmeni Filiz Aydın, "Burası yaz kış açık. Seramik, cam boyama, ahşap boyama ve eski kullanılmayan mobilyaların yenilenmesine kadar birçok çalışmayı kursiyerlerimiz ile birlikte yapıyoruz. Belediye terzihanesinde dikilen çantalar burada belediye logosu ve motifleri ile süsleniyor. Yine en önemli ürünlerimiz Sümerbank motifli fincanlarımız. Hazırladığımız bu ürünleri Başkanımız kendisini ziyarete gelen misafirlerine ya da kendisinin ziyaretine gittiği misafirliklerde hediye olarak veriyor. Burada kursiyerlerimizin de bu ürünlerin üzerinde emekleri çok. Kurslarımız sayesinde kursiyerlerimiz bir şeyler oluşturmanın mutluluğunu yaşıyor aynı zamanda kendi yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Nazillili kadınlarımızın üretkenliği ve yeteneklerinin hakikaten övgüye değer olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Kadınların hem sosyalleşmeleri hem de ekonomik kazanç elde edebilecekleri beceriler edinmeleri amacıyla yeni kurslar açmayı planlıyoruz. İlerleyen dönemlerde kurslarımızı çeşitlendirip çoğaltarak daha geniş kitlelere ulaşmak hedeflerimiz arasında. Çünkü mutlu kadın üreten kadın mutlu bir Türkiye demektir" dedi. - AYDIN