Nazilli Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası\'ndan Depreme Dayanıklı Yapılar İçin Protokol

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Nazilli Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi arasında 'Kapsamlı Teknik İşbirliği' protokolü imzalandı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Ali Atılım Kahraman; Kapsamlı Teknik İşbirliği protokolünü imzalayarak Nazilli'de inşa edilecek yapıların depreme hazırlığı konusunda önemli bir adım attı.

Tüm kurumların, kamuyla iş birliği içerisinde hareket ederek olması muhtemel felaketlerin önüne geçilebileceğinin altını çizen Belediye Başkanı Tetik; "Afete dirençli bir kent oluşturmanın temeli, yeni yapıların deprem dağılımına uygun olarak gerçekleştirilmesi ve dayanıklı yapıların oluşturulmasıyla başlar. Ayrıca toplumumuzun afet bilincini artırmak ve acil durum planları oluşturmak, halkımızı da bu sürece dahil ederek tüm bunları hayata geçirmek çok kıymetli. Yalnızca mevcut tehlikelere karşı hazırlıklı olmak değil aynı zamanda olması muhtemel felaketlerin yaşanmasını da en aza indirmek zorundayız. Bu anlamda belediyemizle iş birliği içerisinde olan, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen herkese teşekkür ediyorum. Bugün İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi ile imzaladığımız protokol de bu anlamda büyük önem taşıyor. Kendilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN