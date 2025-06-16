Nazilli Belediyesi Zabıta Denetimleri Vatandaşlardan Tam Not Aldı

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimler vatandaşlar tarafından beğenildi.

Market, kasap, aperatif salonları, unlu mamuller üretim noktaları, fırınlar gibi gıda işletmelerinin yanı sıra sık sık gerçekleştirilen işgaliye denetimleri ile gündeme gelen Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarla 1 milyonu aşkın etkileşim aldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yorumlarda, vatandaşlar Nazilli Belediyesi zabıta ekiplerinin kendi şehirlerinde de benzer denetimler gerçekleştirmesini talep etti.

Çalışmalarından dolayı personellerine teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana belediyemizin tüm birimlerinin çalışmalarında köklü değişiklikler yaptık. Geçen bir yıllık sürede ne kadar doğru işler yaptığımızı görmüş olduk. Belediyemizin çalışmalarının Nazilli'nin yanı sıra tüm Türkiye'de yankı bulması bizleri sevindirdi. Başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN