Nazilli Belediyesi Zafer Mahallesi\'nde Park İnşaatına Başladı

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Nazilli Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu arasında imzalanan protokol kapsamında Zafer Mahallesi 1730 Sokak'ta yapılması planlanan park için çalışmalar başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi 1730 Sokak'ta park yapım çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 100 metrekare alanda kurulan parkın, kenar bordür taşları döşenerek stabilizesi gerçekleştirildi. Çocuk oyun alanı, fitness bölümü, yeşil alan ve oturma noktalarının yer alacağı park; peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların kullanımına açılacak.

Parkın yapımı esnasında alandaki ağaçların korunması için titizlikle çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazillimizde kişi başına düşen yeşil alanın artırılması, halkımızın sosyalleşebileceği alanların daha kapsamlı hale getirilmesi ve çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanların çoğaltılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz Zafer Mahallemizde yeni yapılan parkımızın ivedilikle kullanıma açılması için çalışıyor. Geçtiğimiz Şubat ayınca Belediye Meclisi'nde verilen kararla parkımıza trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Nazilli Adliyesi personeli Duygu Bayhan'ın ismi verilecek. Kızımızın adı bu parkta yaşayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN