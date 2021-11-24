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Nazilli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu - Son Dakika

Nazilli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu

24.11.2021 13:24
Nazilli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla tören düzenlendi.

İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başlayan tören, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde Başöğretmenliği kabulünün anısına, 1981 yılından bu yana hep birlikte kutladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, bu yıl da aynı şevk ve heyecanla kutluyoruz. Öğretmenlik, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en özel mesleklerindendir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara hazırlayan ve onların yetişmesinde fedakarca çalışan öğretmenlerimiz her türlü takdire fazlasıyla layıktır" dedi.

Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözlerini hatırlatan Müdür Şimşek, "Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve onun bir parçası olmak ancak eğitimle mümkündür. Sizler eğitim ordusunun bir neferisiniz. Siz olmadan bu ordu parlak zaferler elde edemez. Yaptığınız iş bir meslek icra etmenin ötesinde bir yaşam tarzıdır" diyerek öğretmenlere seslendi.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Geleceğimizin mimarı olan tüm öğretmenlerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Öğretmenlerimize hak ettikleri değeri verdiğimiz, daha iyi şartlarda eğitim verme imkanlarının olduğu gelecek güzel günlerde inşallah bu anlamlı günü daha coşkulu bir şekilde kutlayacağız" sözlerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü konulu kompozisyon, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren ilk ve ortaokul öğrencilerine protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Emekli olan öğretmenler Hanifi Güney, Selma Günay, Ahmet Uludoğan ve Emine Yuvanç'a ise görev süresince gösterdikleri fedakarlık ve üstün çabalarından dolayı plaket takdim edildi. - AYDIN

Nazilli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu
Nazilli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu
Nazilli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu
Nazilli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu
Nazilli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu
Nazilli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu
Nazilli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler Günü, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu - Son Dakika


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