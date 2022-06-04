Nazilli'de ağaçlar rüzgara dayanamadı - Son Dakika
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Nazilli'de ağaçlar rüzgara dayanamadı

04.06.2022 03:24

Nazilli'de ağaçlar rüzgara dayanamadı Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan fırtına adeta ortalığı savaş alanına çevirirken, sağanak yağmurla birlikte bazı ağaçlar rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi.

Nazilli'de ağaçlar rüzgara dayanamadı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan fırtına adeta ortalığı savaş alanına çevirirken, sağanak yağmurla birlikte bazı ağaçlar rüzgarın şiddetine dayanamayarak devrildi.

Aydın genelinde 3 gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde Nazilli ilçesinde bir anda şiddetlenen fırtına sonrası birçok yerde ağaçlar devrildi. Dallıca Mahallesi'nde büyük bir çam ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayarak, boş araziye devrildi. Ağacın şans eseri boş araziye devrilmesi sonucu herhangi can ve mal kaybına neden olmazken, o anlar bölge sakinlerince görüntülendi. Başka bir mahallede ise devrilen başka bir çam ağacı da yolu tamamen trafiğe kapattı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipleri devrilen ağacı keserek yolu yeniden trafiğe açtı. Yaklaşık 30 dakika süren fırtınanın ardından hava normale dönerken, kolluk kuvvetleri ve belediye ekipleri muhtemel bir durum karşısında teyakkuza geçti. Yağış nedeniyle ilçede maddi hasarlı kazalarda yaşandı.

Nazilli'de ağaçlar rüzgara dayanamadı
Nazilli'de ağaçlar rüzgara dayanamadı
Nazilli'de ağaçlar rüzgara dayanamadı
Nazilli'de ağaçlar rüzgara dayanamadı

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Kaynak: İHA

Fırtına, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de ağaçlar rüzgara dayanamadı - Son Dakika

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